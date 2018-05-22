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內地傳媒引述消息人士報道，美中就解決中興通訊(00763)相關爭端大致達成一致，美國將取消中興通訊銷售禁令，根據討論的協定維持其業務。
報道又指出，中興通訊將被要求大規模調整管理層和董事會。
傳將獲美撤銷售禁令 中興通訊:消息屬實
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外圍改善 亞洲市場看高一線
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Why can’t Hong Kong’s leaders stand up for Hongkongers?
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Neat冀變身虛擬銀行 助小企遙距開戶 打破傳統壟斷
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中興通訊傳將獲美取消銷售禁令
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