5月12日外電報道,北韓宣布將於5月23至25日關閉豐溪里核試驗場;美國總統特朗普翌日就在他的Twitter發文,(一廂情願認為)北韓在6月12日的美朝峰會盛事之前,宣布本月將拆除核試驗場,多謝你這非常明智及親和的表態(North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture!)。

就在「Twitter總統」發文感謝北韓後第三日,北韓消息表示,由於南韓興美國正展開代號為大雷霆(Max Thunder)的聯合軍演,平壤決定取消原定今天(5月16日)與首爾舉行的高階會談,北韓中央通信社直斥「這項軍演以我們為目標,明目張膽挑戰《板門店宣言》」,並暗示會取消6月12日的美朝峰會。

在進一步討論朝鮮半島持續緩和的氣氛突然逆轉之前先岔開一筆,上周二「搏拳實錄」講到:恒指連續留下3個上升裂口,走勢相當強勁,亦令老徐(早前建立的睇淡即月、睇好6月恒指的跨期)options愈輸愈遠。……不過,EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數未能明顯升穿40%,較難帶動恒指大幅並持續抽升。此外,恒指已返回EJFQ系統以0.75個標準差計算的TrendWatch半年上升通道並逼近通道中軸……老徐只望恒指在TrendWatch上升通道中軸阻力之前回調,好讓即月options特別是short call倉輸少當贏。

恒指果然「一如所願」在TrendWatch上升通道中軸遇阻,上周二顯著回落,可惜並沒有對朝鮮半島局勢突然生變的消息再大幅下跌,或許是目前的美朝對立態度,比起金正恩和特朗普今年1月互相炫耀操控核武按鈕時已不可同日而語。兼且老徐在4月24日的「搏拳實錄」已指出,要北韓全面放棄核武,除非美國願意給予比擁核更為有利的「好處」,並且要使金正恩相信特朗普會履行諾言;但美國亦一定拒絕從南韓撤軍,以維持在東北亞的軍事力量相對北韓以至中俄的最低限度的平衡。朝鮮半島局勢涉及大國的幕後博弈,可能成為一盤以年計也捉不完的棋局。

另一邊廂,美國華盛頓特區當地時間上周六,中美就經貿磋商發表聯合聲明,同意降低美國對華貿易逆差,中方將增加購買美國商品及服務,美國稍後將派團訪華落實細節。率領談判代表團的中國副總理劉鶴在美接受訪問時提到,這次磋商的最大成果是雙方達成共識不打貿易戰,並停止互相加徵關稅。

老徐的options倉位,上周五才由前一個星期的微輸轉為有35點期權金的微利,中美就經貿磋商的聯合聲明,可能把老徐從「水面」又壓落水底。但股神畢非德也認為,中美這兩個最聰明、最具智慧的國家,絕對不會做一些非常愚蠢的事情(見5月15日<有賭未為輸>)。旣然包括股神的大多數分析(老徐也是其中一個)早就估計中美貿易戰不會打得成,那麼,上述聯合聲明對恒指的刺激也就有限,相信TrendWatch上升通道中軸仍然成為恒指反彈的阻力。

老徐