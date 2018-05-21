港股直擊 即巿股評

5月12日外電報道，北韓宣布將於5月23至25日關閉豐溪里核試驗場；美國總統特朗普翌日就在他的Twitter發文，(一廂情願認為)北韓在6月12日的美朝峰會盛事之前，宣布本月將拆除核試驗場，多謝你這非常明智及親和的表態(North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture!)。

就在「Twitter總統」發文感謝北韓後第三日，北韓消息表示，由於南韓興美國正展開代號為大雷霆(Max Thunder)的聯合軍演，平壤決定取消原定今天(5月16日)與首爾舉行的高階會談，北韓中央通信社直斥「這項軍演以我們為目標，明目張膽挑戰《板門店宣言》」，並暗示會取消6月12日的美朝峰會。

在進一步討論朝鮮半島持續緩和的氣氛突然逆轉之前先岔開一筆，上周二「搏拳實錄」講到：恒指連續留下3個上升裂口，走勢相當強勁，亦令老徐(早前建立的睇淡即月、睇好6月恒指的跨期)options愈輸愈遠。……不過，EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數未能明顯升穿40%，較難帶動恒指大幅並持續抽升。此外，恒指已返回EJFQ系統以0.75個標準差計算的TrendWatch半年上升通道並逼近通道中軸……老徐只望恒指在TrendWatch上升通道中軸阻力之前回調，好讓即月options特別是short call倉輸少當贏。

恒指果然「一如所願」在TrendWatch上升通道中軸遇阻，上周二顯著回落，可惜並沒有對朝鮮半島局勢突然生變的消息再大幅下跌，或許是目前的美朝對立態度，比起金正恩和特朗普今年1月互相炫耀操控核武按鈕時已不可同日而語。兼且老徐在4月24日的「搏拳實錄」已指出，要北韓全面放棄核武，除非美國願意給予比擁核更為有利的「好處」，並且要使金正恩相信特朗普會履行諾言；但美國亦一定拒絕從南韓撤軍，以維持在東北亞的軍事力量相對北韓以至中俄的最低限度的平衡。朝鮮半島局勢涉及大國的幕後博弈，可能成為一盤以年計也捉不完的棋局。

另一邊廂，美國華盛頓特區當地時間上周六，中美就經貿磋商發表聯合聲明，同意降低美國對華貿易逆差，中方將增加購買美國商品及服務，美國稍後將派團訪華落實細節。率領談判代表團的中國副總理劉鶴在美接受訪問時提到，這次磋商的最大成果是雙方達成共識不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。

老徐的options倉位，上周五才由前一個星期的微輸轉為有35點期權金的微利，中美就經貿磋商的聯合聲明，可能把老徐從「水面」又壓落水底。但股神畢非德也認為，中美這兩個最聰明、最具智慧的國家，絕對不會做一些非常愚蠢的事情(見5月15日<有賭未為輸>)。旣然包括股神的大多數分析(老徐也是其中一個)早就估計中美貿易戰不會打得成，那麼，上述聯合聲明對恒指的刺激也就有限，相信TrendWatch上升通道中軸仍然成為恒指反彈的阻力。

老徐