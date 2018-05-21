港股直擊 即巿股評

民眾金融科技(00279)今日再顯著受壓，午後曾挫20.5%，低見0.101元，逼近仙股，現跌19.7%，成交額2.8億元。

以0.101元計，股價較今年高位2.07元，累瀉95.1%。

集團上周五(18日)收市後公布，首席財務官王曉冬辭任，以投入更多時間從事其他事業機會，即日生效。另外公布，有關民盛金科(002647.SZ)可能投資公司重組後證券業務大部分股權之意向書已告失效，原因是雙方無法達成任何進一步協議。

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