港股直擊 即巿股評

中美貿易談判有突破性進展，雙方發聯合聲明，話唔會徵收對方關稅，呢得好友搵到個位入，大市梗係要賀一賀升番幾百點，再一次挑戰上周初高位31500水平。恒指今朝高開184點後，升幅擴大，開市價31232點係半日低位，盤中一度高見31464點，升416點，中午收市報31439點，升319點；國指則報12470點，升115點。

重磅股由友邦(01299)領軍，半日升逾2%，港交所(00388)亦錄得2%升幅，而內銀股及內險股，普遍亦錄得超過1%升幅，反而持續回購嘅大笨象(00005)似乎78元有啲阻力，半日升唔夠1%。至於騰訊(00700)受MSCI指數基金換馬所影響，半日升1.1%，暫時仍然係陰燭一枝，睇嚟呢期升市好難依靠佢帶動，或者要等換馬完成，騰訊先有運行。雖然中興事件講明係獨立於貿易談判，但市場憧憬中美雙方有計傾，中興事件遲早解決，偷步掃定瑞聲(02018)同舜宇(02382)，兩股半日分別升7.1%及3.4%。

中美貿易戰打唔成，航運股乘勢反彈，大部分航運股閒閒地錄得5%升幅，中遠海能(01138)更半日升一成創三個半月新高。油價高企，今日輪到燃氣股落鑊，唔單止受惠油價上升，國策煤改氣亦支持燃氣股做好，之前阿Man推介嘅中國燃氣(00384)創32.45元新高， 穿頂唔估頂，一於再坐一會。

阿Man由中美貿易戰爆發之初，都話呢場只會係口水戰，甚至只係侵侵為11月中期大選所做嘅政治騷，結果亦如預期，中美雙方得把口，搞完一輪關稅收唔成，中國就用增加美國進口貨，減低2000億美元貿易逆差作為條件，算係一個皆大歡喜嘅結局。不過呢2000億掃貨內容係乜東東，暫時未有細節公布，若然美國繼續怕咗中國大量買入高端科技產品，從而獲得技術，將來挑戰其一哥地位，中國唯有進口多啲農產品及石油等資源，但以呢啲產品又能否達到減少2000億美元貿易逆差，睇嚟講就容易做時難。

不過貿易戰從頭到尾都係一個藉口，既然三月份大市急速回落係因為呢個原因，咁家陣問題表面叫解決，自然可以重回正軌，但港股能否走出29800至31800呢個大型上落區間仍有疑問，皆因少咗貿易戰呢個負面消息，唔代表可以踏上康莊大道。皆因美國債息高企，今個星期美國又要拍賣總數990億美元債券，另外仲有超過1500億美元票據發行，債息睇嚟易升難跌。加上被稱為新恐慌指數嘅美滙指數，已經升抵多年高位，新興市場走資情況未有紓緩跡象。至於港元則貼近7.85弱方兌換保證，未知嚟緊金管局仲要唔要出手接貨，暫時銀行體系結餘已跌穿1100港元，若然跌穿1000億心理關口，唔排除引起震盪。雖然阿Man講過，香港銀行結餘跌到落五六百億，亦未會令流動性緊縮，但HIBOR回復升勢，要留意息魔隨時殺到。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)