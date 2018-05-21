港股直擊 即巿股評

中美發表聯合聲明，貿易戰暫時休戰，港股上周五回升105點後，今早進一步造好。

恒指今早高開184點，報31232點已屬半日低，甫開升幅擴大，11時後升勢進一步轉強，最多升416點，見31464點半日高。恒指中午收報31439點，升391點或1.3%，大市成交額512.19億元。

國企指數中午收報12470點，升115點或0.9%。

A股亦造好，滬指升0.77%；深成指升1.03%。

藍籌股方面，友邦(01299)升2.4%；滙控(00005)升0.8%；騰訊(00700)高見418元，重上50天線，半日升1.2%。另外，領展(00823)升2.5%；新地(00016)升1.3%；碧桂園(02007)除息，半日升0.3%。

焦點板塊

科技股：大受貿易戰打擊的科技製造商今早普遍回升，舜宇(02382)升3.5%；瑞聲(02018)飆升7.1%；高偉(01415)除息，半日升1.7%；比亞迪電子(00285)升5.3%；鴻騰(06088)升2.7%。科網軟件股急漲，金蝶(00268)見逾一個月高，半日升5.6%；金山軟件(03888)升2.1%；中國軟件國際(00354)升2.6%；擎天軟件(01297)創逾一年半高，半日升7.8%；阿里健康(00241)升3.5%。

能源股：中美聲明包括中方有意義地增加能源入口，美財長努欽指未來3至5年能源出口方面可大增一倍。本港石油及燃氣股造好，中海油(00883)和中石化(00386)創逾三年半高，半日分別升0.4%和1.5%。燃氣股方面，中國燃氣(00384)創新高，半日飆7.2%，為表現最好國指成分股；華潤燃氣(01193)升5.7%；新奧能源(02688)創新高，半日升2.2%；新天綠色能源(00956)創最少3年高，半日升3.6%；港華燃氣(01083)升2.2%。

貿易股：中美貿易關係降溫，多隻美國業務佔比較重的股份顯著造好。瑞信認為萬洲國際(00288)可受惠中美共識，股價見近兩個月高，半日升7.1%。汽車零件股耐世特(01316)升5.5%；敏實(00425)升3.8%。上周公布全年盈利挫12%的敏華(01999)回升5.1%；創科實業(00669)升1.9%。

航運及港口股：中方將會大量採購美國商品及服務，收窄美國對華貿易逆差，雙方將磋商提高製造業產品及服務貿易量。航運及港口股今早跑出，中遠海能(01138)飆10.1%；太平洋航運(02343)升6.1%；中遠海控(01919)升4.9%；中外運航運(00368)升5.3%；中遠海發(02866)升1.9%；中國外運(00598)升1.5%。另外，招商局港口(00144)升4.3%；中遠海運港口(01199)除息，半日升5.6%；秦港股份(03369)升2.8%；天津港發展(03382)升2.7%。

焦點股份

首長國際企業(00697)：今早曾升14.7%，見近3個月高，半日成交額4.96億元，當中市前成交額達4.76億元。

俄鋁(00486)：今早曾升9.2%，半日升6%，成交額1.26億元。集團母公司En+董事會支持其獨立主席就撤銷外國資產管理辦公室對其施加制裁的計劃，擬中止歐柏嘉(Oleg Deripaska)對En+的控制權。另外En+主席已正式接納歐柏嘉辭任En+董事。

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