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今日 12:10 港股直擊 即巿股評

恒指半日升391點 燃氣航運股造好

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中美貿易戰暫時休戰，港股今早顯著造好，高開高走，挑戰31500水平。

恒指今早高開184點，報31232點屬今早低，甫開升幅擴大，上午11時後升勢進一步轉強，半日最多升416點，見31464點。恒指中午報31439點，升391點或1.26%，大市成交額512.19億元。

國企指數報12470點，升115點或0.93%。

藍籌股方面，友邦(01299)領漲大市，回升2.43%; 萬洲(00288)創近兩個月高，抽升7.13%；招商局港口(00144)升4.26%。。

蘋概股方面，瑞聲(02018)及舜宇(02382)分別彈7.14%及3.45%。

燃氣股受追捧，中國燃氣(00384)破頂，創32.45元新高，半日飆7.15%，為表現最好國指成份股。華潤燃氣(01193)急升5.66%; 另外，新奧能源(02688)及港華燃氣(01083)分別漲2.19%及2.15%。

中美貿易戰暫停，航運股抽高。太平洋航運(02343)最多曾升近一成，半日漲6.06%; 中遠海能(01138)創逾3個半月高，升10.07%; 另外，中遠海控(01919)及中外運航運(00368)分別升4.89%及5.31%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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