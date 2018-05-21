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【異動股】俄鋁甫開彈升9% 母企擬撇開歐柏嘉控制

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俄鋁(00486)今早高開7.6%，開市後暫時最多升9.2%，見2.01元，現升7.1%，成交額4450萬元。

集團母公司En+董事會支持其獨立主席就撤銷外國資產管理辦公室對其施加制裁的計劃，方法是中止歐柏嘉(Oleg Deripaska)對En+的控制權。

該計劃擬把歐柏嘉於En+的持股權至低於50%，並透過委任大多數獨立董事，終止歐柏嘉對En+董事會的影響力。En+亦宣布，其主席已正式接納歐柏嘉辭任En+董事，即時生效。

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