港股直擊 即巿股評

上日(18日)恒指高開後走勢反覆，全日波幅243點。恒指收報31047點，升105點或0.34%，成交金額935.56點。國指收報12355點，升76點或0.62%；上證收報3193點，升39點或1.24%。A股走勢優於港股。

恒指以陽燭「十字星」收市，與早前走勢一併參考，則呈「身懷六甲」的待變形態。MACD快慢線正差距收窄，走勢略轉弱。全日上升股份913隻，下跌644隻，整體市況偏好。

上周五美股三大指數偏軟，而且交投偏淡，市場焦點落在中美貿易談判的會後聲明。中國將大幅增加購買美國商品，縮小貿易順差，但就未有具體目標。中方談判團團長劉鶴表示，這次中美經貿磋商的最大成果，是雙方達成共識，不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。

雖然中美貿易戰出現了休戰的勢頭，但另一邊廂的歐盟、日本和印度，卻向世界貿易組織表示，要向美國實施報復性貿易關稅，應對特朗普的鋼鋁關稅，可見全球貿易戰的火頭尚未熄滅。今早亞太股市個別發展，另外夜期及ADR下跌，惟在中美貿易戰暫緩的利好影響下，料恒指早市向好，阻力參考為保歷力通道頂部(約31486)，並當心午後指數回軟。

個股介紹：

遠東發展(00035)的主要業務為從事物業發展及投資、酒店營運及管理、停車場營運及設施管理及財務管理。

集團早前完收購澳洲上市The Star(SGR AU)，其主要務為管理結合博彩、娛樂及酒店服務的綜合度假村。收購有助集團建立建立夥伴關係，以發展與Star未來發展項目；在營運上及發展上也可計劃實現互補；有助集團發展Queen’s Wharf，及受惠於The Star之未來增長；日後與The Star合作進行交叉銷售，並產生協同效應。

集團現價市盈率為9.1倍，周息率4.1%。股份上日收報4.63元，上望5元，止損設於4.48元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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