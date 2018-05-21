港股直擊 即巿股評

美股上周五晚個別發展，中美雙方其後於美國時間周六發表聯合聲明，貿易議題交鋒暫時停戰，有利市場氣氛。不過假期前夕加上港滙疲弱，勢影響成交。

道指反覆高收1點，報24715點；標普500指數跌7點或0.26%；納指跌28點或0.38%。

中美雙方在上周五結束的第二輪談判終於取得成果，於美國時間周六(19日)發表聯合聲明，宣布達成6項共識，包括中國將會大量採購美國商品及服務，收窄美國對華巨大貿易逆差，惟未有披露具體金額。習近平主席特使、國務院副總理劉鶴表示中美「不打貿易戰」，停止互相加徵進口關稅；美國財長努欽則形容「暫停」貿易戰。另外，美國商務部長羅斯即將訪問中國。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價個別發展，控(00005)ADR折合港元計收報78.15元，較本港上日收市升0.9元；騰訊(00700)ADR收報409.92元，跌1.08元；國壽(02628)ADR收報22.26元，升0.14元；中海油(00883)ADR收報14.28元，跌0.18元；中石油(00857)ADR收報6.41元，跌0.1元；中石化(00386)ADR收報8.11元，跌0.1仙；中移動(00941)ADR收報73.1元，跌0.3元；聯通(00762)ADR收報11.26元，跌0.14元。

ADR港股比例指數收報30962點，跌86點或0.28%。夜市期指收報30768點，跌128點，較上周五恒指收市低水280點。恒指上周五收報31047點，升105點或0.3%，終止三連跌走勢。恒指10天線(約30865點)續向上，漸與100天線(約30901點)滙聚。

本港明天為佛誕假期，北上「滬股通」和「深股通」今日暫停交易，滬深兩市南向「港股通」則正常交易。

港滙持續疲弱，上周五晚再度觸發弱方兌換保證，金管局在紐約交易時段內兩度入市，分別買入26.14億及33.76億港元，合共買入59.9億港元，令星期三(23日)銀行體系結餘減至1094.63億港元。

焦點股份

中國生物製藥(01177)：首季盈利7.71億元人民幣，按年增長33.18%，派首季股息2港仙，期內收入46.53億元人民幣，按年上升20.43%。

眾安在綫(06060)：首4個月原保險保費收入總額約30.54億元人民幣。集團首3個月原保險保費收入為22.18億元人民幣，以此計算，4月原保險保費收入為8.36億元人民幣。

大眾公用(01635)：以代價合共16.07億元人民幣，分別購入上海儒馭全部股權及上海慧冉49%的股權。完成交易後，該公司將直接或間接持有於江蘇江陰市從事管道燃氣經營的江陰天力約37.23%股權。

三一國際(00631)：首季純利1.72億元人民幣，按年增1.4倍。期內收入9.97億元人民幣，按年增96.46%。

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