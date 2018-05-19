即巿股評 港股直擊 國際財經

港元滙價過去一周依然疲弱，在美市時段數度觸及7.85弱方兌換保證，金管局早於周二已漏夜承接逾15億港元沽盤，周三再分兩次承接共94.99億港元沽盤；周四美國交易時段又接19.63億港元沽盤，3天合計總額逾130億港元，意味周一(21日)本港銀行體系結餘將跌至1154.7億元。

持續受壓的貨幣又豈止港元？印尼的股滙債市同樣出現拋售潮，印尼盾兌美元貶至2015年10月以來最低水平。該國周二公布貿赤達16億美元，為2014年4月以來最高，遠遜市場預期錄得貿盈7億美元，大大加劇了印尼盾的貶值壓力。雖然印尼央行周四宣布調高7天期逆回購指標利率25點子，至4.5厘，屬3年半以來首次加息，惟印尼盾未受提振，連止跌跡象也欠奉。

面對美國聯儲局將漸進加息、美債息抽升、油價走高及貿易關係緊張等多項利淡因素，新興市場貨幣壓力愈見沉重。年初迄今，印尼盾兌美元錄得約4.6%跌幅；截至3月底，印尼外滙儲備較1月減少了60億美元，至1260億美元，4月份再下降11億美元。市場預期印尼央行將推出更多招數穩定滙價，不排除進一步加息的可能性，更估計印度和菲律賓會效法。

另一方面，巴西央行竟然在連續12次減息後，於周三(16日)出乎意料宣布維持主要利率不變，意味新興國家的貨幣政策可能正在「急轉彎」。

參考本報專欄「沿圖論勢」5月17日刊文，從12個月累計全球央行外儲的每周變化可見，全球央行外儲規模似乎已於今年3月初見頂。在聯儲局正式結束第三輪量寬後，2015年初至2017年上半年期間，美元表現強勢，環球央行外滙儲備則持續錄得淨流出，當時MSCI新興市場股市指數亦顯著受壓。依目前情況看，在過去10周，有8周的12個月累計全球央行外儲錄得跌幅。由於全球央行外儲很大比重由新興市場的外儲組成，當外儲減少，某程度是反映新興市場最近面對龐大資金流出壓力。若美滙指數進一步走強，新興國家及地區惟有繼續以「燃燒外儲」的招數抵禦。

港股方面，恒指周五高開91點後，早段迅速掉頭倒跌37點，見30904點全日低位，並下試100天線支持；午後跟隨A股造好，曾攀升205點，高見31148點。恒指最終收報31047點，漲105點(0.34%)；大市成交額935.56億元，上升股票佔59%。

附【圖】所見，恒指早前向上突破三角形頂部阻力線，更一度升越成交密集區頂，即31200點水平；不過，升勢只維持一天便無以為繼，恒指隨後再度跌回成交密集區之內，顯示突破走勢尚未確認。

恒指連續3天挫至100天線附近(約30900點)才稍為喘定，短期支持介乎30800至30900點，即過去一個月恒指徘徊區頂部及100天線位置。技術而言，在恒指明確企穩31200點之前，預料仍處反覆待變階段。

信報投資研究部

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