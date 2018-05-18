港股直擊 香港財經

市場消息指出，今日已截止認購的本港餐飲集團叙福樓(01978)認購反應熱烈，合共有4.4萬人認購合共約196億股股份，以公開發售部分的2000萬股計算，超額認購約979倍；若不包括其中200萬股的僱員預留股份，公開發售部分約1800萬股，叙福樓即超購約1000倍。消息指出，叙福樓勢將以上限定價，集資約2.6億元。

由於超購逾100倍，叙福樓將啟動回撥機制，公開發售佔比將增至佔全球發售的50%。另外，該股國際配售部分已錄得足額認購。股份將於本月30日(周三)掛牌。