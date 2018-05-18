訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 20:46 港股直擊 香港財經

【新股追蹤】叙福樓超購979倍

放大圖片

市場消息指出，今日已截止認購的本港餐飲集團叙福樓(01978)認購反應熱烈，合共有4.4萬人認購合共約196億股股份，以公開發售部分的2000萬股計算，超額認購約979倍；若不包括其中200萬股的僱員預留股份，公開發售部分約1800萬股，叙福樓即超購約1000倍。消息指出，叙福樓勢將以上限定價，集資約2.6億元。

由於超購逾100倍，叙福樓將啟動回撥機制，公開發售佔比將增至佔全球發售的50%。另外，該股國際配售部分已錄得足額認購。股份將於本月30日(周三)掛牌。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。