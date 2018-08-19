即巿股評 港股直擊

市場關注中美貿易談判，以及美債息上升對股市的影響，美股周四反覆，道指收市跌逾50點，納指收市跌約15點。內地股市周五靠穩，上證綜指升逾1%收市；港股反覆靠穩，恒指高開後曾經倒跌，但跌至30,900點邊緣有支持出現，及後逐步回穩，高位曾升逾200點，收市升逾100點。向上觀望重上31500點的機會，支持留意30800點水平。資金流方面，周四恒指好倉有逾890萬元流入，同日淡倉流入逾1,800萬元，累計5天，好倉流入近6,500萬元，淡倉流入逾2億元。

截至周四，牛證街貨密集區為收回價30500至30599點，而熊證街貨密集區則為收回價31600至31699點。另一方面，牛證資金主要流入之收回價區域為30800至30809點；而熊證則主要流入之收回價區域為31600至31699點。

如看好恒指，可留意牛證(61813)，收回價30536點，行使價30386點，19年10月到期，兌換比率12000；相反如看淡恒指，可留意熊證(63280)，收回價31450點，行使價31600點，18年8月到期，兌換比率12000。

大股變化不大，資金部署個別具主題的板塊，當中以石油股及醫藥股的表現較理想。市場憂慮美國恢復對伊朗的制裁，可能導致原油供應緊張，布蘭特期油高位一度突破每桶80美元水平，紐約期油企穩在每桶71美元以上。石油股顯著向好，中石油(00857)周五高位曾急升7%，突破6.5元水平，收市仍升逾6%。看好可留意中油購(20978)，行使價7.08元，18年7月到期。或中油牛(61816)，收回價5.89元，行使價5.74元，18年12月到期。相反看淡可考慮中油沽(13731)，行使價5.5元，18年11月到期。

中海油(00883)周五亦顯著向好，高位曾升逾3%，觸及14.5元的逾3年高位，收市仍維持逾3%的升幅。看好可留意海油購(22767)，行使價16.68元，18年7月到期。或海油牛(61790)，收回價12.98元，行使價12.78元，18年12月到期。相反看淡可考慮海油沽(13682)，行使價13.28元，19年9月到期。

除石油股外，煤炭股升幅同樣顯著。中國神華(01088)周五曾高見22元水平，收市升逾6%。看好可留意神華購(19017)，行使價24.88元，18年10月到期。兗州煤業(01171)周五突破12元，收市升近7%。看好可留意兗煤購(24249)，行使價12.58元，18年9月到期。

近期強勢的醫藥股，周五維持高企。恒指新貴石藥集團(01093)周五高位曾再觸及23.8元的歷史新高，收市升逾1%。早前有資金大手買入石藥認購證，多隻貼價及價內認購證的街貨量上升至100%。看好可留意輕微價外石藥購(13608)，行使價24.03元，18年10月到期。或更價外石藥購(28178)，行使價27.88元，18年9月到期。

另一隻醫藥股中國生物製藥(01177)，周五公布季績前整固，收市微跌，暫守19元。看好可留意中藥購(28181)，行使價20.28元，18年9月到期。至於金斯瑞生物科技(01548)周五重拾升勢，收市升近3%，重上30元水平。看好可考慮金斯購(13231)，行使價33.08元，18年11月到期。

醫療股近期有追捧。輪場上醫療股窩輪選擇不多，其中華潤鳳凰醫療(01515)是少數有窩輪產品的醫療股，近期保持在10元附近徘徊，周五收市微跌。看好可考慮市場唯一一隻鳳醫購(13232)，行使價11.88元，19年2月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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