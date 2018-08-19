即巿股評 港股直擊

光大綠色環保(01257)為內地專業環保服務提供商，擁有多元化的業務組合，主營業務包括生物質綜合利用、危廢處置、光伏發電及風電新能源，多年來累積不少開發和運營多元化項目組合的經驗。該股去年5月由光大國際(00257)分拆上市，業務得以從母公司的水務和垃圾發電業務區分，讓其價值被市場注視。

光大綠色專注於生物質及危廢處置行業，其中以處理生物質為主要收入來源，利用農林廢棄物等生物質原料發電及供熱，減少中國各地的露天焚燒生物質原材料，有助減輕空氣污染及霧霾情況。

截至2017年12月底止，該股年度純利按年增加51.6%至9.54億港元，營業額增長52.7%至45.8億港元，整體毛利增長44.7%至14.35億港元，毛利率下跌了1.7個百分點至31.3%。

分部業務方面，由於多個在建項目正穩步推進，建造服務收益錄得顯著提升，生物質綜合利用項目建造及運營分部收入增長63.1%至39.94億港元，收益佔比為87.2%；危廢處置項目及運營分部收入增長12.7%至3.79億港元，收益佔比為8.3%；光伏發電及風電項目運營分部收入下跌2.8%至2.09億港港元，收益佔比為4.6%。

預期營收將可大幅提升

光大綠色現時手持27個項目，包括10個生物質發電、8個危廢處理及9個風電、光伏新能源項目。項目進度理想，管理層預計未來3年的營運項目由現時的27個，提升至2019年底的65個。集團去年底投運的生物質項目總設計裝機容量達289兆瓦，預料今明兩年分別可達523及810兆瓦，年均複合增長率為67.4%，因此可預期未來營收將可大幅提升。

集團表示，今年取得的新項目目標數量將不會少於2017年，相信在國家環保政策的推動下，將取得更多新訂單。集團上市首年業績對辦，盈利能力亦強，業務正處於高增長期。雖然去年毛利率有所下降，但集團具備環保概念，業務響應政府的環保政策，加上背靠母公司光大國際，整體前景正面。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期光大綠色環保2018、2019及2020年每股盈利為0.655元、0.848元及1.125港元，給予12個月目標價9.0港元，相當於今年預測市盈率13.5倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理