即巿股評 港股直擊

今年基本金屬股可說是多事之秋，先是遇上美國總統特朗普玩針對，向入口鋼材徵收特別關稅，導致兩隻鋼鐵股鞍鋼(00347)及馬鋼(00323)在今年2月初至3月底，分別錄得26.3%及32.2%跌幅。即使如此，筆者過去已多次強調對貿易戰毫不畏懼。事實上，鞍鋼及馬鋼首季純利分別增長48.7%及57%，而兩者現價相對預測市盈率(P/E)僅7.8倍及5.2倍，實在沒有值得顧慮的地方。

鋼鐵股被針對後就輪到鋁業股，特朗普以制裁理由封殺俄鋁(00486)，導致其股價在消息公布後至今下挫超過60%。上述股份股價短期受到影響，主要受人為因素影響最大，如撇除這點來看，企業及行業的基本因素層面仍然向好。筆者上周到天津實地考察另一家鋁業股中國忠旺(01333)，該廠設有兩條生產線，首條產能60萬噸的生產線已投產，第二條產能120萬噸的生產線正進行調試，預計明年下半年投產。

鋁合金產品應用廣泛

第一條生產線主要生產以硬鋁合金為主的中厚板及帶材，投產初期以生產高質量通用產品為主，應用於交通運輸如卡車頂棚、房車外板蒙皮、超大規格船用板、大型油罐車及高鐵用鋁板等。相關產品現正進行多項高端產品認證程序，並已取得多個行業的權威認證，例如Nadcap航空認證與五大船級社認證，包括挪威船級社、日本船級社、美國船級社、中國船級社及英國勞氏船級認證等。

據了解，忠旺天津廠房於過去兩年先後創下多個紀錄，包括4300mm超寬大規格板材及2670mm寬鑄錠等，分別刷新亞洲及中國紀錄。就現場所見，忠旺的明星級產品鋁合金模板可廣泛應用於大型房地產項目及城市設施工程項目，鋁合金模板的特色為輕便安全兼可重覆使用。目前中糧的北京項目、碧桂園(02007)的深圳大亞灣項目與句容項目、恒大(03333)的天津項目及萬科(02202)的合肥項目，均已採用忠旺的鋁合金模板。

忠旺產品除了供應房地產建築項目外，天津廠房內亦放置了全鋁車身的車架，主要供應奇瑞新能源純電動汽車「eQ」系列獨家全鋁車身骨架。至於比亞迪(01211)電動大巴的骨架大部件，以及標準動車組「復興號」整車車體的鋁材部件，同樣由忠旺供應。從上述發展可見，忠旺的產品已全方位覆蓋天上地下。

股價跑贏大市及同業

忠旺近年積極向外進行併購，去年筆者有幸到德國，實地考察忠旺購入約99.72%股權的鋁型材公司烏納鋁業(ALUnna)。烏鋁主要業務包括鑄造車間、擠壓車間、拉撥車間及熱處理系統。產品主要用於航空航天領域，當中包括輸送館及結構管，例如是直升機起落架與空氣分離設備。除此之外，其鋁製品亦可應用於汽車、自行車、摩托車、電力設備以及機械工程與國防等。

截至今年3月底止，忠旺首季純利增長4.5%至5.35億元人民幣，折合每股盈利0.12元。按此推算，今年全年每股盈利約0.482元，以今日收市價4.53元計，預測P/E約9.4倍。從去年10月筆者於歐洲考察後至今，忠旺股價累積升幅約13%，較同期恒指升幅9.3%高出3.7個百分點；同一時段內，同業中鋁(02600)股價下挫38.2%，忠旺跑贏中鋁51.2個百分點。目前忠旺正沿上升通道運行，如能突破4月11日高位4.86元，後市將迎來新一波升浪。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有馬鋼；《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。