港股直擊 即巿股評

美國10年期國債息率再創7年新高，拖低美股三大指數。港股連跌3日後，今早一度下試100天線支持，午後隨A股造好。大市成交額縮減至少於一千億，上升股份比例近六成。

恒指今早高開91點，開市後曾升92點，之後回軟，一度倒跌37點，見30904點全日低，下試100天線(約30901點)水平，及後回穩，上午最多升96點，中午升53點，午後突破上午高位，曾升205點，見31148點全日高，尾段回落。恒指收報31047點，升105點或0.3%，終止三連跌走勢。大市今日上升股份比例為59%，下跌股比例為41%。

總結全周，恒指跌74點或0.2%。

全日成交額935.56億元，較上日減少177.43億元或16%。

國企指數收報12355點，升76點或0.6%。國指全周升9點；連升兩周進賬464點或3.9%。

恒指即月期貨市升16點或0.05%，報30896點，低水152點。

A股尾段抽升，滬指升1.24%，連升4周累飆3.96%；深成指今日升0.35%。兩市成交額約3762億元人民幣。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨最新升28點，報24732。

貿易戰方面，美國總統特朗普在白宮會見訪美的習近平主席特使、國務院副總理劉鶴。路透引述美國官員稱，中國向美國提出購買美國貨品與其他措施，以削減2000億美元貿易逆差，外交部發言人陸慷表示，有關講法不實，強調磋商仍在進行中。

藍籌股方面，騰訊(00700)除息，股價反覆高收0.2%；港交所(00388)升0.2%；中行(03988)升0.2%；滙控(00005)升0.3%；友邦(01299)升0.7%。另外，港鐵(00066)除息，股價升0.3%；萬洲(00288)升2.8%。相反，平保(02318)跌0.4%；舜宇(02382)跌2.1%；瑞聲(02018)跌0.5%。

焦點板塊

石油股：隔晚外圍油價見三年高，布蘭特期油一度升穿每桶80美元水平。國際油價最新在亞洲時段靠穩。大摩全線調升「三桶油」目標，中石油(00857)飆升6.4%；中海油(00883)創逾三年半高，收市升3.4%；中石化(00386)創三年半高，收市升2.4%。油服股升幅領前，中海油服(02883)升半成；安東(03337)飆13.9%；海隆(01623)升6.9%；百勤油服(02178)升7.9%；山東墨龍(00568)升6%；宏華(00196)升8.1%；巨濤(03303)升13.7%。

中資航空股：油價上升，加上美元強勢拖累人民幣走勢，中資航空股今早受壓。東航(00670)跌3.3%，其A股跌1.48%；南航(01055)挫5.2%，其A股跌1.76%；國航(00753)挫6.1%，其A股跌1.05%。

資源股：全線急漲，煤炭股方面，神華(01088)升6.3%；兗煤(01171)升6.9%；中煤(01898)升5.1%。金屬股方面，俄鋁(00486)升4.5%；中信資源(01205)升3.4%；五礦資源(01208)升3%；紫金(02899)升1.4%；中國鋁業(02600)升1.6%；江銅(00358)升1.1%；洛鉬(03993)升1.4%。

教育股：今日反覆尋頂，楓葉教育(01317)創新高，收市跌0.3%；宇華教育(06169)創新高，收市升1.3%；中教控股(00839)創新高，收市升4.2%；睿見教育(06068)升0.6%；民生教育(01569)升3.3%。半新股新華教育(02779)破頂，收市升8.4%；澳洲成峰高教(01752)反覆低收4.9%。

內房股：今日普遍造好，中海外(00688)升1.3%；華潤置地(01109)升3%；融創(01918)升3.1%；中國恒大(03333)升2.2%。另外，世茂房地產(00813)飆7.6%；合景泰富(01813)升2.7%；保利置業(00119)升4.3%；佳源國際(02768)升4.1%；旭輝(00884)升4.1%；新城發展(01030)升3.4%；富力(02777)升2.6%；越秀(00123)升3.4%；金茂(00817)升2.4%；佳兆業(01638)升1.9%。

焦點股份

華虹半導體(01347)：今早曾挫5.7%，收市跌3.2%，報18.12元，成交額達7.87億元。集團其中一名控股股東上海聯和，以每股售價17.4元，出售2800萬股，相當於已發行股本2.69%，有90日禁售期，完成後上海聯和持股52.48%。

頤海國際(01579)：內地火鍋店海底撈擬主板上市，創辦人張勇旗下的頤海國際(01579)造好，曾升13%，收市升12.4%。頤海國際為「海底撈」火鍋餐廳底料供應商，亦以「海底撈」品牌銷售調味品。

民眾金融科技(00279)：昨日反彈近一成四，終止連跌11日後，今日復見沽壓，曾跌13.4%，低見0.123元，收市跌10.6%，成交額2.99億元。

TL NATURAL GAS(08536)：今日於創業板掛牌，以全日低位0.49元收市，僅較招股價0.48元高1仙或2.1%，成交額近9200萬元。不計手續費，一手1萬股賺100元。

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