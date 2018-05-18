訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:46 港股直擊

【新股追蹤】TL收市僅較招股價高2%

放大圖片

創業板TL NATURAL GAS(08536)今早掛牌，開報0.53元，最高見0.59元，較招股價0.48元，高出近23%，惟之後升幅明顯收窄，收市報0.49元，僅較招股價高1仙或2.1%，成交1.7億股，成交額近9200萬元。不計手續費，一手1萬股賺100元。

集團為湖北省荊州市壓縮天然氣(CNG)供應商，公開發售部分錄得超額認購約275.03倍，一手股1萬股，中籤率40.01%。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。