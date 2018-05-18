港股直擊

創業板TL NATURAL GAS(08536)今早掛牌，開報0.53元，最高見0.59元，較招股價0.48元，高出近23%，惟之後升幅明顯收窄，收市報0.49元，僅較招股價高1仙或2.1%，成交1.7億股，成交額近9200萬元。不計手續費，一手1萬股賺100元。

集團為湖北省荊州市壓縮天然氣(CNG)供應商，公開發售部分錄得超額認購約275.03倍，一手股1萬股，中籤率40.01%。

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