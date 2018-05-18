港股直擊 即巿股評

摩根士丹利發表內房股報告，認為資產周轉率(asset turnover)較高的開發商，將較同業取得較高的股本回報率(ROE)，該行在內房股中首選碧桂園(02007)、中國海外(00688)、旭輝控股(00884)及時代中國(01233)。

大摩表示，在分析內房股手採用的「股息貼現模型」(DDM)，當中每股盈利增長是與股本回報率有關，而大部分內房開發商是透過提升槓桿以維持股本回報率，包括銀行借貸，而部分開發商則透過提升「客戶存款對庫存比率」(customer deposits to inventory)以提升槓桿。大摩認為，該行提出新的客戶存款比率，能顯示開發商能否透過較高的效率，即資產周轉率，以推動盈利增長。

大摩提出以「項目平均土儲規模」(average land bank size per project)作為分析未來資產周轉率的領先指標。該行認為，撇開市場因素，一個100萬平方米之項目，其銷售速度將將較10個位處在不同地點的10萬平方米之項目為慢，即是說，擁有較細規模的項目的開發商，會產生較高的資產周轉率。

大摩指出，在主要的內房股中，旭輝、萬科、碧桂園的項目平均土儲規模最細，分別為15.8萬、18.1萬及19.4萬平方米，而有關數字最大的是融創(01918)(43.2萬)、富力(02777)(41.5萬)及恒大(03333)(40.7萬)。

報告又提到，開發商在今年下半年或面對債券再融資之風險，當中以恒大、富力、金茂(00817)、雅居樂(03383)及融創面對較高的短期風險。

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