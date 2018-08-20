讀者馮小姐問：「本人初次投資，希望投資穩定高息收息股，請推薦二隻股票，謝謝！」
林嘉麒 宏滙資產管理董事及投資策略總監
「以前買收息股都是以公用事業為主，甚至會利用滙控(00005)收息。但如果想於這一段期間求有較高的回報，我認為兩隻電訊相關股份：香港電訊-SS(06823)及香港寬頻(01310)都是較好的選擇，這兩隻股份現時的股價相對息率回報有約6厘。市場上可能比較擔心其盈利狀況及行業競爭，從而影響派息，但這一點於早前的市場價格戰上，股價表現都硬淨，同一時間，兩隻股份都是比較穩定的派息股份。如果以長線來看，以現時息率加上股價支撐價值上升，仍然有一定上升空間。我建議讀者可以留待兩隻股份的股價稍為回落才吸納也可以。」
蔡向成 元富證券(香港)研究部經理
「基於馮小姐是初次投資，可選取較簡單的股份，買入後亦易於觀察。本地電訊業龍頭香港電訊-SS，去年純利按年升4.3%，營業額基本持平，業務收入主要來自固網、寬頻及流動電訊三部分。固網提供穩定收益，寬頻收入則穩步提升，而流動通訊雖然面對不少競爭，但旗下擁有CSL、1010等多個品牌針對不同客戶定價，因此整體影響不大，配合股息率有6.5厘，實屬攻守兼備之選。另外，馮小姐亦可考慮買入置富產業信託(00778)，股息率亦有5.5厘。近期本港經濟表現穩健，失業率亦處低水平，零售市道持續復甦，整體零售銷售自去年3月開始錄得正增長。隨着零售市場的回暖，帶動商舖租賃的需求，對置富產業收入構成強力支持。」
伊馬仕 信報研究部
「坦白說，理論上沒有既投資穩定又高息的股票；在投資世界，你的回報是來自你願意承擔的風險；就好比當日的雷曼債券，高息就肯定是伴隨著較高的投資風險。經歷近數年QE政策的大幅扭曲後，利率將重新逐步回升；10年期美國國債已重上3.1厘以上，而該利率普遍被當作無風險利率(risk-free rate)；在衡量其他投資時，可以此作為比較的指標。事實上，大多數人都被容易被市場氣氛感染，指數企穩在3萬點之上，所以覺得應該要參與其中。當中，也有不少人誤以為只要買入穩陣的公司，就是投資而不是投機；惟實際上，仍只不過是跟紅頂白而已；而指數處於不算低的水平，個別股份的估值也明顯是升高了一截；一旦市況逆轉，投資者的防守性及捱價的能力，肯定是大打折扣。現實是，長線投資的時機應該在：股災、熊市之時，即別人恐慌時，我貪婪；但指數處於歷史高位附近，試問又豈會是買入股份作長期持有、收取股息的大好時機﹖回答你的問題，論盈利穩定最好的企業，本地的公用事業股份仍然是較佳選擇。因為縱使經歷不同的經濟周期考驗，它們的回報及派息能力仍然是相對理想。中華煤氣(00003)由2007至今、1997年今，其總回報（包括股息等因素）分別是195%及833%，年度化為10.3%及11.2%；中電(00002)由2007至今、1997年今，其總回報(包括股息等因素)分別是121%及595%，年度化為7.5%及9.7%；同期，恒指的回報分別是114%及347%，年度化為7.2%及7.4%。讀者可作參考。」
〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。