港股直擊 即巿股評

美國10年期國債息率續創7年高，美國三大指數低收。港股連跌3日後，今早於100天線上方爭持。

恒指今早高開91點，開市後曾升92點，之後回軟，一度倒跌37點，見30904點半日低，下試100天線(約30901點)水平，及後回穩，於31000點附近爭持，最多升96點，見31039點半日高。恒指中午收報30995點，升53點或0.2%，大市成交額470.17億元。

國企指數報12322點，升43點或0.4%。

A股半日個別走，滬指升0.28%；深成指跌0.42%。

藍籌股方面，騰訊(00700)除息，半日反覆高收0.6%；港交所(00388)升0.3%；中行(03988)升0.2%；中海外(00688)升1.7%；神華(01088)飆升5.8%。相反，建行(00939)和友邦(01299)跌約0.5%；滙控(00005)跌0.1%；舜宇(02382)跌2.3%；瑞聲(02018)跌0.3%。

焦點板塊

石油股：隔晚外圍油價見三年高，布蘭特期油一度升穿每桶80美元水平。國際油價最新在亞洲時段靠穩。「三桶油」急漲，中石油(00857)飆升6%；中海油(00883)創逾三年半高，半日升3%；中石化(00386)升2%。油服股升幅領前，中海油服(02883)升3.8%；安東(03337)飆13.1%；海隆(01623)升6.9%；百勤油服(02178)升7.9%；山東墨龍(00568)升6%；宏華(00196)升8.1%；巨濤(03303)升14.3%。

中資航空股：油價上升，加上美元強勢拖累人民幣走勢，中資航空股今早受壓。東航(00670)跌3.3%，其A股跌2.15%；南航(01055)跌3.4%，其A股跌2.25%；國航(00753)跌4.1%，其A股跌2.44%。

教育股：早段稍為整固後又見追捧，楓葉教育(01317)創新高，半日升1.7%；宇華教育(06169)升2.3%；中教控股(00839)創新高，半日升3.3%；睿見教育(06068)升0.7%；民生教育(01569)升2.2%。半新股新華教育(02779)升12.3%；澳洲成峰高教(01752)曾挫9.8%，半日倒升4.9%。

焦點股份

華虹半導體(01347)：今早曾挫5.7%，半日跌3.8%，報18元，成交額達7.05億元。集團其中一名控股股東上海聯和，以每股售價17.4元，出售2800萬股，相當於已發行股本2.69%，有90日禁售期，完成後上海聯和持股52.48%。

頤海國際(01579)：內地火鍋店海底撈擬主板上市，創辦人張勇旗下的頤海國際(01579)造好，曾升10.8%，半日升7.2%。頤海國際為「海底撈」火鍋餐廳底料供應商，亦以「海底撈」品牌銷售調味品。

民眾金融科技(00279)：昨日反彈近一成四，終止連跌11日後，今日復見沽壓，曾跌13.4%，低見0.123元，半日跌7.7%，成交額1.37億元。

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