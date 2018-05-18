港股直擊 即巿股評

美國10年期國債息率續創7年高，隔晚美股偏軟。港股三連跌後，今早窄幅上落，於31000點附近爭持。

恒指今早高開91點，開市後曾升92點，之後回軟，一度倒跌37點，見30904點半日，下試100天線(約30901點)水平，及後回穩，於31000點附近爭持，今早最多升96點，見31039點。恒指中午報30995點，升53點或0.17%，大市成交額470.17億元。

國企指數報12322點，升43點或0.36%。

藍籌股方面，隔晚布蘭特期油曾升破80美元，「三桶油」造好，中石油(00857)及中海油(00883)分別升6.05%及3.00%; 本地地產股反彈，信和(00083)及太古A(00019)分別回升2.24%及1.74%; 騰訊(00700)靠穩，升0.60%。

隔晚外圍油價見三年高，油服股今早炒上。安東油田(03337)創逾3個半月高，飆13.11%; 華油能源(01251)破頂，大升8.57%; 另外，巨濤海洋石油(03303)及宏華(00196)分別升14.29%及8.14%。

動力煤價續強，煤炭股回勇。中國神華(01088)低開高走，升5.8%; 兗煤(01171)見12.04元逾兩個半月高，漲6.36%; 另外，恒鼎(01393)及蒙古焦煤(00975)分別急升8.62%及7.28%。

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