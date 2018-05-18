即巿股評 港股直擊

噚日我表妹同阿姨就喺日本返嚟，今日就到戰友Jack同佢太太去日本，我開始懷疑喺日本嘅香港人仲多過喺香港嘅日本人；穿說了，就係今日得我一條友…有啲悶。

依家9點55分，恒指今朝早以升91點嘅姿態開市之後就無里無氣咁下行，一度倒跌過幾廿點架，但依家又升返20點，做緊30962點。日線圖上恒指暫時做過嘅低位係30904點，100天線(30900點)僅僅頂得住，不過畫畫吓畫咗支「旗形」出嚟。咩係「旗形」？「旗形」嘅出現通常大市經過大幅上升或下跌之後，市場進行獲利回吐或空頭回補，咁旗形形態就喺市場價格消化完咗之後，會再度延續升/跌勢；簡單啲嚟講，「旗形」嘅出現就等同「吊頸都要抖吓氣」嘅抖氣位。

再睇返恒指日線圖，恒指由5月7日至14日連續升咗六個交易日，呢條棍就形成咗支「旗桿」，chur升一輪之後買升嘅就會將手上嘅貨高價放走，然後反手入看淡嘅工具，博大市升咁多會回調，於是市場又需要時間去消化一吓個市想點，慢慢地就形成咗「旗幟」，不過日線圖上恒指今日粒燭始終處於「旗幟」嘅中間，再講，呢支「旗」似乎未完成。

依家10點23分，恒指現報30920點(其實個市應該可以參加發呆大賽，贏梗！)，開恒指牛熊證街貨圖睇，上方最貼價嘅熊證31600至31699點，呢度有相於1545張期指，仍然都係重貨區，不過同個市嘅距離779點。至於下方嘅最貼價牛證就係30800至30899點，只係呢度得166張期指，但勝在近。若然再比多200點向下行嘅話，即係食埋第二同第三貼價嘅牛證街貨，埋夾就有1667張期指，咁計下行又近又多貨，大家識揀啦。

唔好忘記仲有隻騰訊熊(59332)，今日騰訊(00700)雖然都仲見升勢，但日線圖上今日開市至依家股價都係低於50天線(416.21元)，即使SlowSTC(14,3)嘅%K線升穿%D線，但始終都仲有個裂口係度，兼且轉條保歷加通道睇嘅話，今日粒燭先至叫做跌返入保歷加通道裡面。今日星期五，都真係要睇吓下半場發生咩事，必要時壯士係要斷臂，如果唔係就唔會有大俠楊過嘅出現。(仇，係可以報嘅)

但願今日繼續下行，就算(59332)要逃生都比個靚啲嘅出口位，唔好咁多濃煙；但願下個星期一(21日)去做檢查後繼續無事(係呀，所以下星期一嘅《輪證贏家》暫停一日，抱歉)。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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