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今日 10:21 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】油價升人幣弱 內航股曾挫逾4%

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油價上升加上人幣貶值，中資航空股今早受壓。

東航(00670)曾挫逾4%，現報3.6%，報6.34元；南航(01055)曾跌4.8%，低見8.2元，現跌3.8%，報8.28元；國航(00753)亦曾挫逾4%，跌3.4%，報9.8元。

油價續反覆上升，布蘭特油價昨晚一度升破每桶80美元，是2014年以來首次；那邊廂，美元強勢拖累人民幣走勢，人民幣兌一美元中間價今報6.3763，較上個交易日跌84點子。

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