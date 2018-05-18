今日 08:48
重要通告
港股直擊
滙豐控股(00005)公布，昨日於倫敦證券交易所回購286.81萬股，作價介乎7.245英鎊至7.31英鎊。
按每股加權平均價7.2738英鎊計算，涉資2086.18萬英鎊(約2.21億港元)。
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