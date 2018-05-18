港股直擊 即巿股評

美國債息創出7年新高，拖累隔晚美股收市偏軟。港滙續弱，已連跌三日的港股將考驗100天線支持力度。

道指收市跌54點，報24713點；標普500指數跌0.09%；納指低收0.21%。美國10年期債息高見3.122厘，創7年新高。

美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室，會見訪美的國家主席習近平特使、國務院副總理劉鶴，商討中美貿易問題。特朗普較早前會見北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)時表示，他懷疑中美貿易會談不會成功的原因，是中國變得「非常寵壞」。

數據方面，美國勞工部公布，截至5月12日止當周，美國首次申領失業救濟人數為22.2萬人，按周增加1.1萬人，人數多於市場預期。

美國上市的主要港股預託證券(ADR) ，造價格較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報77.93元，較本港上日收市升0.93元；騰訊(00700)ADR收報413.26元，升2.26元；國壽(02628)ADR收報22.26元，跌0.14元；中海油(00883)ADR收報14.06元，升8仙；中石油(00857)ADR收報6.12元，無升跌；中石化(00386)ADR收報8.01元，跌1仙；中移動(00941)ADR收報73.02元，跌0.33元；聯通(00762)ADR收報11.18元，跌0.14元；中電信(00728)ADR收報3.75元，升1仙。

港滙方面，昨晚再度觸及弱方兌換保證，金管局在紐約交易時段再度承接港元沽盤，買入19.63億港元，下星期一本港銀行體系結餘將會縮減至1154.71億元。金管局已連續3日入市，累計買入逾130億港元。

ADR港股比例指數收報 30987點，升 44點或0.14%。夜市期指收報30880點，無升跌，較昨日恒指收市低水62點。恒指昨日收市競價時段嘜至全日低，收報30942點，跌168點或0.5%，連跌三日累挫598點或1.9%。短線考驗100天線(約30900點)水平，另外10天線(約30855點)正靠近100天線。

焦點板塊

石油相關股：隔晚外圍油價創三年半高，當中布蘭特7月期油一度升穿80美元，惟收市未能站穩。國際油價最新在亞洲時段窄幅靠穩。

焦點股份

麗珠醫藥(01513)：旗下中藥「Shenqi Fuzheng Injection(參芪扶正注射液)」的臨床研究申請，獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)批准，同意其在美國進行臨床研究。

華虹半導體(01347)：其中一名控股股東上海聯和，以每股售價17.4元，出售2800萬股，相當於已發行股本2.69%，作價較昨日收市18.72元，折讓7.05%，並有90日禁售期。交易完成後，上海聯和持有該公司52.48%。

TL NATURAL GAS(08536)：今早於創業板掛牌，耀才暗盤收報0.56元，較招股價0.48元，升16.67%。集團湖北省荊州市壓縮天然氣(CNG)供應商。

港鐵(00066)、騰訊(00700)和石四藥(02005)等今日除息。

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