即巿股評 港股直擊

讀者來信問去年7月中本欄曾解說兩桶油有見底回升跡象，當時跟進買入中海油(00883)持貨至今，賬面利潤超過六成，問食得糊未，如換馬可考慮甚麼股份。

油價背後問題複雜

中海油股價在去年7月與同期油價之升勢，明顯股價升幅超過油價同期升幅，而關鍵是要預測油價走勢是否持續，考慮因素頗多，不單只看原油庫存或市場供需而決定，亦不應太大考慮股價短期超買或超賣而作出買賣動作，索本根源是油價有否背後動力支持再上。早年根據IMF曾做過統計分析，當年美軍攻打伊拉克發動代號「沙漠風暴」時，油價約10至12美元一桶，當時全球耗油量與後期油價衝上147美元一桶時，全球耗油量相差只約1%而已，以港人為例不會因10元一桶油價而在凍天開冷氣睡覺吧！亦不會因147美元一桶油價而關掉電冰箱為省電吧！所以用油量背後是一種習慣，除非有代替能源，所以IMF數字已說明一切。

而讀者持貨近10個月，已非短炒客，油價在今年二月上旬曾經急跌過一成，再用兩個月時間攀回急跌前66.29美元一桶後，剛企穩70美元一桶樓上，油價由去年中開始走升，最大原因是環球經濟復甦，特別是美國經濟由弱勢復甦轉至進入確認復甦階段，所以美國自身更能承受略高油價的壓力，但新興國家相對已開始要承受高油價的壓力，問題在印度與印尼間這方面漸漸浮現出來，但美國向來只顧自身利益，只要對自己不傷害的事都樂於去做，所指的當然是損人而又不利己的事。

美國用石油送秋波於沙地

昨晚油價收報71.49美元一桶，升18美仙，布蘭特期油收報迫近每桶80美元，今天亞洲區時段更升越72美元關口一桶，油價升勢估計還會持續一段時間以大漲小回格局而走，加上美國單方面燒毁多國多年來與伊朗談判得來的協議，毫不尊重法、德、中、俄等大國的努力一意孤行，背後不斷地挑釁伊斯蘭世界的矛盾，令至中東地區加劇衝突，另一目的是修補美國與沙特阿拉伯的關係，重鋪美國、以色列、沙特阿拉伯陣營，不致中東話語權這麼快落入中、俄手裡。特朗普多重攪作必致中東走向混亂，惟油價在推高的同時亦符合美國自身利益。

策略方面，港股近日大市有回調壓力，藍籌股今天只得十隻上升，在交易時段石油價格走高而同時港股相關油股偏軟，因中海油股價近期正在保力加通道頂部運行暫未能進一步突破，今天跟隨大市回調，而10天線在13.7元附近應該有較大支持力，後市仍然樂觀，只怕中美談判短期拖低中港股市，惟中海油亦難獨善其身，畢竟中海油亦貴為重磅藍籌之一，只要油價堅挺股價會相對抗跌力強，如想換馬建議可考慮港交所(00388)，因藉互聯互通機制下，加上內地企業排隊來港上市及A股入摩效應下，且中國推行CDR市場對港交所影響已大致消化了完成，在日後港交所生意只會有增無減形勢下，換馬至港交所未嘗不可。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。