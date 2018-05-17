香港財經 港股直擊

中式火鍋店海底撈今日上載初步招股文件，擬在本港主板上市，聯席保薦人為招銀國際及高盛。

該公司目前擁有及營運的餐廳達320家，包括內地有296家餐廳，以及24家位於台灣、香港、新加坡、南韓、日本及美國的餐廳。

去年盈利11.94億元(人民幣‧下同)，按年增長22.1%；收入106.37億元，按年上升36.24%。

上市集資所得將用於擴展計劃撥付部分資金、開發及實施新技術、償還銀行貸款及營運資金。

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