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今日 18:07 即巿股評 港股直擊

【帶眼識股】京東物流旗手埋位 中國物流資產可吼

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中國物流資產(01589)上月底公布引資京東，股價一度高見2.99元，其後回落整固，今日稍見突破，收市升10.6%，報2.6元，升穿10天、20天和50天線滙聚的2.4元至2.5元水平。

集團上月底公布，向京東配售約3.21億股，每股作價2.8元，集資約8.99億元，配售股份佔擴大後已發行股本約9.9%。

京東本是中國物流資產的主要客戶之一，是次注資金額不高，但戰略意義相當高。

內地物流具頭部署的發展升級路向，早已不再是「網購快遞」，而是物聯網級別的綜合智能供應鏈市場。順豐王衛在2017年業績會表明進軍「12萬億人民幣的大物流市場」。至於京東劉強東去年6月則指出，未來能在國內物流立足的可能只有京東和順豐。

在兩雄部署綜合智能供應鏈的大格局下，中國物流資產引資京東的協議中，京東可提名一位董事。批股交易5月11日已完成，京東提名的董事亦登場，就是京東集團副總裁傅兵，此君乃京東物流規劃發展部負責人。

中國物流資產目前在14個省份或直轄市的27個物流園中，擁有130套物流設施。去年收入按年升49.1%，至4.04億元人民幣。雖然可發展土儲只有80萬平方米，但泊上京東物流碼頭後，在京東和順豐的大戰中可佔一席位。

股價今日作勢突破，可惜成交偏少，短期坐穩三線之上可入場，第一站先睇2.99元的超過一年高位，續訂一成止蝕。

陳鎮強
信報投資研究部
[email protected]

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