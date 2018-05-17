香港財經 港股直擊

電訊盈科(00008)宣布，推出娛樂OTT平台Now E，平台夥拍HBO、MOViE MOViE等，提供荷里活及亞洲電影、劇集和綜藝節目等，並能使用同一手機應用程式(App)收看世界盃。

Now E將在本月下旬起於蘋果App Store及Google Play下載，每位用戶可登記最多5部裝置，支援兩部裝置同時觀看。

Now E將提供彈性收費模式，用戶除了可以按月或按季訂購Now E，亦提供按日訂購服務。其中，綜合娛樂組合月費為98元，新客戶享有1個月免費試睇，內容包括HBO GO、MOViE MOViE PLAY、Now爆谷、Viu，及ViuTV，可收看歐美亞洲電影、劇集及綜藝節目。

另外，2018 FIFA世界盃計劃，包括有全程直播64場賽事及重溫的賽事通行證，以及24小時內收看即場賽事直播及重溫的一日通行證，收費分別為980元及98元。

此外，電盈亦推出Google Android TV盒子，並在香港電訊旗下會員奬賞計劃The Club率先推出，以及在全線香港電訊及CSL Mobile專門店發售。

電訊盈科媒體集團董事總經理李凱怡表示，Now E代表「Easy‧Entertainment‧Everywhere」，配合現代年青人自主的生活態度，現今年青人收看網上視象冠絕其他觀眾群，相信Now E成為年青人最受歡迎的OTT服務。