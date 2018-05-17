港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，不過美國十年期國債息率升至3.1厘水平；那邊廂，港滙持續弱勢，走資陰霾拖累港股今早裂口高開後即掉頭，收市連跌三日，大市成交額升至近一個月高。

恒指裂口高開306點，報31416點屬全日高，開市後升幅收窄，上午10時前倒跌，上午最多跌78點，及後好淡爭持，中午跌12點。恒指下午中段後跌穿上午低位，收市競價時段進一步嘜低。恒指收報30942點，跌168點或0.5%，連跌三日累挫598點或1.9%。大市今日下跌股份比例為58%，上升股比例為42%。

全日成交額1112.99億元，較上日增加約107.79億元或10.7%，為4月19日以來新高。

國企指數收報12278點，跌161點或1.3%。國指三日累挫266點或2.1%。

恒指即月期貨收市跌54點或0.18%，報30880點，低水62點。

A股低收，滬指跌0.48%；深成指跌0.62%。兩市成交額約3572億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新跌29點，報24711。

港元再度觸及弱方兌換保證水平，金管局昨晚在紐約交易時段，最少兩次入市承接港元沽盤，合共買入94.99億港元，本周五銀行體系結餘將會減少至1174.31億元。

藍籌金融股領跌，建行(00939)跌1.7%；工行(01398)跌1.9%；中行(03988)跌1.2%；滙控(00005)除息，收市跌0.3%；友邦(01299)跌0.5%；平保(02318)跌0.4%；國壽(02628)跌0.9%。另外，中海油(00883)創逾三年半高，收市倒跌1.8%；萬洲(00288)跌2.1%。相反，騰訊(00700)首季表現勝預期，獲高盛升目標至546元，今早曾升7.1%見逾1個月高，收市僅升3.7%，報411元，成交增至287億元；聯通(00762)升1.4%；瑞聲(02018)升1.1%；金沙中國(01928)升1.5%。

焦點板塊

醫藥股：藍籌新貴石藥(01093)午後升幅擴大，曾升4.4%，見23.8元創新高，收市升2.4%；石四藥(02005)創新高，收市升3.8%；平安好醫生(01833)升1.2%。個別股份表現突出，醫思醫療(02138)曾飆84.6%創新高，收市飆61.7%，成交額4.08億元，集團與騰訊旗下企鵝醫生簽戰略合作框架協議；阿里健康(00241)全年虧損減近半，收市升26.1%；聯合醫務(00722)升10.6%。另外，佳兆業健康(00876)升4.8%；Sisram(01696)升6.4%；昊海生物科技(06826)升7.4%。

教育股：板塊續尋頂，睿見(06068)獲德銀首予「買入」評級，今早見7.08元創新高，收市倒跌0.9%；楓葉教育(01317)創新高，收市升4.9%；新高教(02001)創新高，收市升1.8%；宇華(06169)升1.1%；成實外教育(01565)升1.4%；中教(00839)創新高，收市升5.1%。昨日熱炒的澳洲成峰高教(01752)今日波動，曾升11.8%，見0.76元創新高，收市吐10.3%。

焦點股份

新奧能源(02688)：今早曾升6.3%，見79.1元創上市新高，收市升3.2%，成交額1.9億元。集團下周四將除息。另外，交銀國際把新奧目標價由80元升至84.8元，維持「買入」評級。

德昌電機(00179)：公布業績後受壓，收市跌3.4%。集團全年盈利2.64億美元，按年升10.97%，創新高。瑞信和花旗下調目標價。

民眾金融科技(00279)：連跌11日、市值蒸發89.3%後，今早顯著高開28%，曾彈40.8%，見0.176元，收市升13.6%，報0.142元，成交額5.92億元。民眾昨日收市後發公告，表示並不知悉任何須予公布，以避免證券出現虛假市場資料的內幕消息，強調目前財務及營運狀況一切正常。

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