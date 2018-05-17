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申萬宏源最近發表報告，首次把石四藥(02005)納入研究範圍，給予「買入」評級，目標價10.2元，較5月16日收市價有近20%潛在升幅。

報告指，目前，石四藥運營着全球最大的單體大輸液生產工廠，年產能約為16億袋/瓶。公司非PVC軟袋和直立軟袋的銷量佔比逐年上升，從2014年的44%上升至2017年的53%，預計未來公司的產品結構有望持續提升，軟袋產品佔總銷量的比例有望由2017年的53%進一步提升至2020年的61%。

申萬宏源指出，中國政府採取了一系列的措施推動國內靜脈輸液行業的整合，例如實施新版GMP，落地注射劑一致性評價等，這將提升靜脈輸液的行業壁壘，低品質的產品將被迫退出市場。

報告指，石四藥目前約有180個在研品種，其中約50個品種處於等待CFDA最終審批階段。公司多數的在研品種為高毛利產品，例如，治療性輸液產品、大容量軟袋包裝產品、口服化藥等。

隨着市場整合加速、產品結構提升以及售價恢復，該行預計石四藥今年收入有望實現33%的增長，預計2018至2020年的攤薄每股盈利分別為0.31元，0.4元及0.48元，分別按年增長37%、29%及19%。目標價10.2元，相當於2018年預測市盈率33倍。

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