即巿股評 港股直擊

隔晚美股回復升勢，三大指數上升，估佢唔到細價股指數羅素2000仲創埋新高，加埋騰訊(00700)交出一份似模似樣嘅成績表，港股當然跟住高開啦。不過港滙又碌到落去7.85弱方兌換保證水平，金管局再出手接96億港元，銀行結餘將會進一步縮水至1170億元，唔覺唔覺由往常1800億港元結餘落到現水平，已經唔見咗三成有多。

恒指裂口高開306點，報31417點已經係半日高位，開市升幅迅間蒸發，一度更倒跌78點，低見31032點，其後好淡爭持，暫時喺31000點前面撐住。恒指中午報收31097點，跌12點；但值得留意國企指數大幅跑輸，報12338點，跌101點。

今日焦點當然係交榜後嘅QQ，一眾捧場客對其今年首季度業績甚為滿意，大行又齊齊大合唱叫好，刺激其股價裂口高開424元，不過開市後掂一掂424.2元就速速掉頭，盤中更曾低見409.2元，幸而低位又見買盤入場，半日報收416.4元，仍錄得5.1%升幅，係表現至醒藍籌股。不過騰訊係就係裂口高開，但一開即回暫時成碌大陰燭，好彩嘅係底部出咗隻腳仔，但不足以扺銷連續五枝陰燭嘅威力。之前阿Man都講過425元係騰訊一個相當重要水平，企得穩上面有運行，一日上唔返去，都只會係有波幅，冇升幅。家陣仲要五連陰，咁重陰氣，短期靠呢份佳績可以穩住股價，但要進一步向上突破，睇嚟有啲難度。

再睇番大行嘅騰訊績後報告，雖然一面倒睇好，但已經冇咗之前大幅調高目標價嗰種霸氣，即使最牛目標560元，都只係維持前目標價不變，十份大行報告之中，半數目標價持平，另外三分略為調高前目標價，最勁係大和的新目標價較前目標價調高8%，其他只係象徵式調高些少，瑞信跟富瑞更加將目標價略為調低。其實睇番QQ份業績，手遊部分能維持增長係好事，不過整體增長以non-GAAP計算，都只係合符預期嘅29%，環比增長只有單位數，似乎往日嗰種喺高速公路奔馳嘅瘋狂增長模式已不復見。股王仍然係股王，但光環已失去昔日光彩，加上呢期受MSCI指數組合調整所影響，其佔比由8.65%下調至5.78%，指數基金相關沽盤未完成，股價暫時只能回穩，至少要重上425元之上，先有條件再向上挑戰440元，即3月份下跌裂口底部。

其他重磅股一樣高開低走，中資金融股全部腳軟，皆因A股入摩後，好似建行(00939)、工行(01398)呢啲入圍佳麗，大戶轉軚去買A股，加上H股現價較A股有溢價，短期難免面對較大沽壓，你睇呢期北水淨賣出多過買入就估到發生乜嘢事。

連續插水超過十日，累積跌幅高達九成嘅民眾金融(00279)，今日終於見反彈，不過呢啲跌得咁深嘅股仔，醫番都嘥藥費，唔多建議入場接飛刀博反彈。缸邊友對於民眾金融暴跌，都係以食花生睇戲居多，參與其中唔算多，皆因近年股仔多次爆煲，早已令缸邊友對股仔心淡，其實啲三四五線公司搞到乏人問津，同大股東當公司係印鈔機，無理向市場抽水，損害小股東利益有莫大關係。就好似仍然停牌嘅第一視(00082) 股價及相關新聞 ，又爆發股東爭拗，原因就係小股東向高院申請禁令，禁止主席張力軍向11名承配人以先舊後新形式配售3.17億股股份，懷疑呢次配股係大股東出蠱惑。

第一視頻爆股東爭拗

小股東認為公司帳面上仍有逾4億現金，仲有淨資產，無理抽水極度可疑。加上今次配售先由張力軍向11名承配人配售股份，同時第一視頻又以同樣價錢配售同樣股數嘅股份予張力軍，配售動機極有可能跟稍後嘅瘋狂體育收購交易有關。之前第一視頻公布擬收購由張力軍持有46.23%股份嘅瘋狂體育，交易將以現金、代價股份及可換股債券形式支付。交易完成後，主席持股將由11.79%增至25%。主席張力軍作為瘋狂體育股東，透過交易現金袋袋平安，但以第一視頻嘅代價股份及可換股債券支付，交易將攤薄其他股東利益，但又唔影響張力軍本人。而主席作為關聯人士，呢次交易係冇投票權，急於喺股東會前提出配售，令人懷疑係咪要批股引入「自己友」支持關聯交易事項﹖呢單嘢疑點重重，難怪小股東群起反抗，究竟小股東能夠抗戰勝利，剝住花生等睇戲。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)