港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數造好，不過港滙持續弱勢，累拖港股今早裂口高開後腳軟。醫藥股和教育股延續強勢。

恒指裂口高開306點，報31416點屬半日高，開市後升幅收窄，上午10時前倒跌，最多跌78點，見31031點半日低，及後好淡爭持。恒指中午收報31097點，跌12點，大市成交額625.64億元。

國企指數報12338點，跌101點或0.8%。

A股半日低收，滬指跌0.23%；深成指跌0.34%。

港元再度觸及弱方兌換保證水平，金管局昨晚在紐約交易時段，最少兩次入市承接港元沽盤，合共買入94.99億港元，本周五銀行體系結餘將會減少至1174.31億元。

藍籌金融股領跌，建行(00939)跌0.8%；友邦(01299)跌0.8%；工行(01398)跌1.3%；滙控(00005)除息，半日跌0.3%；平保(02318)跌0.4%；國壽(02628)跌0.9%。另外，

中海油(00883)創逾三年半高，半日倒跌0.7%；萬洲(00288)跌1.3%；九倉置業(01997)跌1%；信置(00083)跌1.6%。相反，騰訊(00700)首季表現勝預期，獲高盛升目標至546元，今早曾升7.1%，半日升5.1%；聯通(00762)升1.4%；瑞聲(02018)升1.6%；金沙中國(01928)升1.1%。

焦點板塊

醫藥股：藍籌新貴石藥(01093)升2.2%；石四藥(02005)創新高，半日升4.2%；華潤醫藥(03320)升2%；平安好醫生(01833)升1.3%。個別股份表現突出，醫思醫療(02138)創上市新高，半日狂飆76.5%，成交額2.33億元，集團與騰訊旗下企鵝醫生簽戰略合作框架協議；阿里健康(00241)全年虧損減近半，股價創逾一年半高，半日升%；聯合醫務(00722)升11.2%。另外，佳兆業健康(00876)升3.2%；BBI生命科學(01035)升2.6%；昊海生物科技(06826)升2.3%。

教育股：板塊續尋頂，睿見(06068)獲德銀首予「買入」評級，今早見7.08元創新高，半日升0.4%；楓葉教育(01317)創新高，半日升3.2%；新高教(02001)創新高，半日升3.3%；宇華(06169)升1.3%；成實外教育(01565)升1%；中教(00839)升2.4%。

焦點股份

新奧能源(02688)：今早曾升6.3%，見79.1元創上市新高，半日升5.8%。集團下周四將除息。另外，交銀國際把新奧目標價由80元升至84.8元，維持「買入」評級。

民眾金融科技(00279)：連跌11日、蒸發89.3%後，今早顯著高開28%，曾彈40.8%，見0.176元，半日僅升9.6%，成交額3.98億元。民眾已集團昨日收市後發公告，表示並不知悉任何須予公布，以避免證券出現虛假市場資料的內幕消息，強調目前財務及營運狀況一切正常。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。