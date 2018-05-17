港股直擊 即巿股評

恒指半日跌12點 下試三萬一關隔晚美股造好，不過港滙持續弱勢，港股今早呈高開低走格局，下試三萬一水平。

恒指裂口高開306點，報31416點已屬今早高，開市後升幅迅速收窄，早段更曾倒跌78點，低見31031點，其後好淡爭持。恒指中午報31097點，跌12點或0.04%，大市成交額625.64億元。

國企指數跑輸，報12338點，跌101點或0.81%。

藍籌股方面，騰訊(00700)季績勝預期，領漲大市，升5.1%; 濠賭股向好，金沙(01928)及銀娛(00027)分別升1.08%及0.67%; 聯通(00762)創逾3個月高，升1.43%; 瑞聲(02018)漲1.6%。

醫療保健股強勢，同仁堂國藥(08138)今個月底將轉往主板上市，今早抽高6.78%; 石四藥(02005)創8.95元新高，半日升4.22%; 必瘦站(01830)上日受盈喜刺激急升一成後，再漲6.02%; 另外，SISRAM MED(01696)彈3.86%。

體育用品股造好，李寧(02331)創近1個月高，升5.61%; 中國動向(03818)漲2.16%; 安踏(02020)升1.22%; 361度(01361)升1.16%。

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