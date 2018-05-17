訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:51 港股直擊 即巿股評

大摩:恒生股價未來15日料將上升

放大圖片

摩根士丹利　恒生銀行(00011)

評級：增持 -> 增持

目標價：240元->240元 (較前收市價196.7元有22%潛在升幅)

摩根士丹利發表技術策略報告，相信恒生銀行股價在未來15日，有七至八成機會上升。

大摩指，隨着金管局入市支持港元滙價，該行預期本港銀行同業拆息(HIBOR)將再度上升，這將有利恒生盈利及股價造好，較高的利率有助銀行賺取更高的淨息差，而恒生的往來及儲蓄存款(CASA)較高，即使市場流動性較低，對恒生的整體影響仍屬正面。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。