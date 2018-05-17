港股直擊 即巿股評

摩根士丹利 恒生銀行(00011)

評級：增持 -> 增持

目標價：240元->240元 (較前收市價196.7元有22%潛在升幅)

摩根士丹利發表技術策略報告，相信恒生銀行股價在未來15日，有七至八成機會上升。

大摩指，隨着金管局入市支持港元滙價，該行預期本港銀行同業拆息(HIBOR)將再度上升，這將有利恒生盈利及股價造好，較高的利率有助銀行賺取更高的淨息差，而恒生的往來及儲蓄存款(CASA)較高，即使市場流動性較低，對恒生的整體影響仍屬正面。

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