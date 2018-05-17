即巿股評 港股直擊

噚日揀定隻騰訊熊(59332)出嚟，諗住跟大隊齊齊買企鵝業績見光死啦，喺下半場1點50分左右，見騰訊(00700)5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)出現超買，呢啲位仲唔係送隻熊仔落場嘅好時機，一旦落場心態上就只會出現兩款：1. 見好即收，如是者你會喺下晝2點50分至3點5分呢段時間，騰訊(00700)5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)由超買變超賣時收隊走人，用(59332)5分鐘圖，以1點50分嗰日價0.42元作為買入價，再用3點正(59332)做出嘅0.46元作為出貨價，就咁計到一個鐘頭到已經有9.5%嘅進賬(大佬，你買10萬執9500蚊架啦)，而呢個策略小妹噚日下晝3點零喺微博上都同大家分享咗。

至於第2. 就係臨收市前見騰訊5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)出現第二次超買時入貨，呢啲鐘數擺到明就係坐過夜架啦。第一關就先要騰訊出到份業績先，等到就嚟收工到咁滯騰訊先至出業績，首季賺232.9億元人民幣，按年升61%，勝預期；唔緊要，成份業績慢慢由頭到尾睇一次，呢個時候友欄前輩杜比問我點睇騰訊收貨嗎，坦白講睇上去又好似普普通通咁...只可以話無驚喜咁囉，杜比就話：好難估明日(即今日)巿埸反應，暫時市場解讀為勝預期，但遜高盛預期。至今朝早開市時騰訊裂口爆升，上返420蚊樓上水平，激死朕！以(59332)噚日下臨收市前15分鐘0.425元，同依家9點55分嘅0.275元計，呢度已經輸35.3%。媽，我下次唔敢啦！

咁揸騰訊put/熊嘅係咪就無希望，要止蝕架啦？識得放手當重要啦，但識得幾時放手先令到自己輸嘅幅度可以再減少啲就更架重要。依家10點正，喺公司突然有個印度女人行過，成班同事(包括我)都表示震驚，呢位印度女人喺舊Office時都係坐喺哋附近，但好日都唔見佢返工，當我哋以為佢唔會搬過嚟嘅時候，突然見到佢出現，好歹我哋都叫做搬咗Office成2.5個星期，佢今日先至第一日蒲頭，由灣仔Office搬過嚟嘅箱都仲未拆，巴閉！

同同事討論完呢個印度女人之後再睇返個市，騰訊10點5分報412.6蚊，今朝高位424.2元就受阻於100天線(426.32元)，高開低收下就連條50天線(416.6元)都火速唔見；轉保歷加通道睇嘅話，就會見到今日支實心陽燭成支穿咗上保歷加通道頂，同時保歷加通道口係無托闊嘅跡象，換言之，可以比多少少耐性去等騰訊會唔會再向下行多幾步，到時再逃走都可以；但千其唔好話溝貨，諗住用正股溝貨嘅概念套落嚟輪證，因為輪證有槓桿，貨多貨重嘅話其實可以令輸到由999足金變9999千足純金(真係可以輸得好金)；再者，正股嚟講按道理都應該溝上唔溝落，點解仲要去投資一啲下行嘅股仔？(調整另計)

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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