港股直擊 即巿股評

美國十年期國債息率升至3.1厘水平，惟未有對美股造成衝擊，美股三大指數造好。港股今早在騰訊(00700)股價急升帶動下，裂口高開三百點，不過其後迅速回吐。

恒指高開306點，報31416，之後升幅隨即收窄，中資股拖累下，恒指由升轉跌。截至9時58分，恒指跌69點報31041。

國企指數高開84點，報12524，最新倒跌132點，報12308。

內地股市窄幅偏軟，上證指數報3164，跌4點。

騰訊(00700)季績遠勝預期，股價今早高開7%，報424元，高見424.2元，超過一個月高位，惟在100天線(426.3元)前有阻力，股價升幅收窄，低見409.2元，最新報410.4元，升3.6%。券商普遍對騰訊季績看法正面，高盛將騰訊目標價上調至546元。

瑞聲(02018)昨日為表現最好藍籌，今早高開1.8%，報114.8元，現跌0.4%。

中資金融股拖累大市，平保(02318)及建行(00939)均高開近1%，最新分別倒跌1.1%及1%。國壽(02628)跌1.3%。

個股方面，民眾金融科技(00279)連跌11日累瀉近九成後，今早一度反彈四成。公司表示不悉急跌原因，指目前財務及運營一切正常。