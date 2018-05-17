港股直擊 即巿股評

騰訊(00700)季績勝預期，手遊業務恢復按季增長，今早股價有望大幅高開，帶動港股反覆挑戰本月高位。

隔晚美股造好。雖然交易員仍對地緣政治局勢和美國利率上升持觀望態度，但小型股羅素2000指數創紀錄高位收市，大市在零售及科技股帶動造好，抵消能源和金融股的跌勢。道指收市報24768點，升62點或0.25%；納指跑贏，收報7398點， 升46點或0.63%；標普500指數收報2722點，升11點或0.41%。

美國10年期國債息率觸及3.1%，為七年來首次。瑞信警告稱，美國10年期國債息率若達到3.5%，會引發資金從股市到債市的大輪動。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報78.99元，較本港上日收市升0.94元；騰訊(00700)季績勝市場預期，ADR收報422.33元，升26.13元；國壽(02628)ADR收報22.53元，跌7仙元。紐約期油收升0.35%，每桶報71.62美元，再創三年半以来新高，「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報14.33元，升9仙；中石油(00857)ADR收報6.13元，跌1仙；中石化(00386)ADR收報8.07元，升2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報73.68元，跌0.32元；聯通(00762)ADR收報11.11元，跌5仙。

ADR港股比例指數報31576，較周三恒指收市升466點或1.48%。恒指昨天低開，最低曾挫333點，全日表現反覆，收市報31110點，跌41點。從技術走勢分析，恒指雖然連跌兩日，但依然企穩100天線，並在去周四(5月10日)的上升裂口頂部見支持，升勢暫未被破壞。

港滙持續疲弱，再次觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局在紐約時段承接47.89億港元沽盤，本周五銀行體系結餘將減少至1221.41億元。

焦點股份

騰訊(00700)：昨日收市後公布今年首季業績，期內收入按年增長48.4%，至735.28億元人民幣，純利按年增61%，至232.9億元，均好過預期；若以非通用會計準則(non-GAAP)計算，純利按年升29%至183億元，則與綜合券商預測中位數相若。市場關注的手遊業務不再放緩，按季升28%，按年增68%。另外，毛利率按季回升3個百分點，好過預期。騰訊今早若跟隨美國ADR股價表現，今早料裂口高開重上420元水平。

民眾金融科技(00279)：公司昨晚公布，注意到近日股價及成交量波動，董事會並不知悉任何須予公布的內幕消息，目前財務及運營狀況一切正常。股份昨日大跌五成三，收報0.125元，連跌11日累瀉近九成。

上海証大(00755)：公布持有29.99%股權的凱陞，向南通三建控股悉售持股，每股作價0.15687元，套現7億元。

千百度(01028)：計劃向不少於六名承配人，配售最多5.5億股新股，相當於擴大後股本約兩成一。每股作價2.4至3元，較昨日收市價2.42元，折讓0.8%至溢價兩成四；以配售價中位數計算，集資淨額14億7970萬元，將用於收購英國百貨店House of Fraser的股權等。投資者包括王府井集團、豐盛控股(00607)控股股東季昌群。

泰凌醫藥(01011)：公布旗下癌症治療新藥「喜滴克」獲納入安徽省醫保目錄，公司預期未來會成功進入其他省份醫保目錄。喜滴克屬國家1類新藥，具有全球獨家知識產權及相關專利，喜滴克用作治療骨髓增生異常綜合症。

雲裳衣(01709)：計劃向不少於六名承配人，配售最多1.25億股新股，相當於擴大後股本約一成一，集資淨額5860萬元；每股作價0.48元，較昨日收市價0.6元折讓約兩成。