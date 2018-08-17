即巿股評 港股直擊 國際財經

美債息上揚，10年期債息周二(15日)曾升至3.093厘，為2011年以來最高。美滙指數創4個月高位見93.46；金價跌至每盎斯1290美元水平，是去年12月以來最低。美股隔晚三大指數均受壓，通常股市下跌時，資金會流入債券和黃金避險。然而，美債息已突破3厘，加上經濟數據理想及原油價格上漲，通脹有可能急速攀升，或令美國聯儲局加息步伐較市場預期快，今年加息4次的機率已增至54%。

利率上升意味着更高的資金借貸成本，並可能令投資者重新衡量股票的估值。與此同時，無風險國債收益率上升，也會吸引資金從股市流走。表面上，市場整體情況並沒有太大變化，但貨幣政策趨向正常化，加上美國經濟擴張持續近九年，更多人開始認為經濟已處於周期的末段，即預期未來幾年將進入下一階段──衰退降臨。換言之，美股經歷過去9年「順風順水」後，或要面對非常困難的日子。

摩根士丹利最近一份報告指出，經濟增長放慢、通脹升溫和央行收緊貨幣政策，將使大多數風險資產的預期回報下滑。再者，股市表現已遠超實體經濟，在央行政策逆轉時，容易賺錢的日子或成過去。

從數據上看，美國國內生產總值(GDP)第一季按年增長2.3%，低於前三季的平均值3%，因為消費支出降至5年來最低水平。雖然目前尚未算進入收縮階段，卻加深了市場對全球經濟同步增長即將告終的憂慮。美銀美林4月份基金調查顯示，僅5%的受訪基金經理預計未來12個月全球經濟增長將繼續加快，反觀今年年初調查時，該比例高達40%。

除了投行對前景轉趨審慎外，資產管理公司Gluskin Sheff首席經濟學家羅森伯格(David Rosenberg)表示，聯儲局的貨幣政策已由寬鬆走向緊縮，而緊縮周期幾乎總是伴隨着經濟衰退，今年將是經濟的轉捩點，投資者應開始採取預防措施。他認為，聯儲局正從兩方面逐步改變其貨幣政策：提高利率和收縮資產負債表的規模。超低利率和買債計劃一直被視為過去10年美國股市大幅上漲的主要推動力。

據羅森伯格分析，家庭淨資產(household net worth)佔個人可支配收入(personal disposable income)中的比率往往是一個可預測牛市周期結束的指標。附【圖】可見，該比率上兩次見頂分別出現在2000年科網泡沫爆破和2008年金融海嘯之前；更令人感到不安的是，該比率目前已處於1975年以來的最高峰。

港股方面，恒生指數昨天低開，最低曾挫333點，全日表現反覆，收市報31110點，跌41點(0.13%)，主板成交金額1005.2億元。

從技術走勢分析，恒指雖然連跌兩日，但依然企穩100天線，並在去周四(5月10日)的上升裂口頂部見支持，升勢暫未被破壞。

信報投資研究部

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