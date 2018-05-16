今日 21:46
重要通告
港股直擊
上海証大(00755)公布，持有該公司44.62億股、佔已發行股本29.99%的凱陞，將全部股份售予南通三建，每股作價0.15687元，合共涉資7億元。
該公司指出，上述交易已於今天完成交割。
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