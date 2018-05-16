訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:53 港股直擊 重要通告

騰訊首季多賺61%勝預期

放大圖片

騰訊控股(00700)公布，截至3月底止首季盈利232.9億元(人民幣‧下同)，按年增長60.89%，勝市場預期。每股盈利2.47元。

期內，非通用會計準則應佔盈利183.13億元，按年增28.86%。經營盈利306.92億元，按年增59.26%。

騰訊首季收入735.28億元，按年增48.39%，智能手機遊戲、支付相關服務、數字內容訂購與銷售，以及社交廣告是整體收入增長的主要驅動力。

其中，增值服務業務收入468.77億元，按年增33.52%。網絡遊戲收入增長26%至287.78億元。該項增長主要受智能手機遊戲收入的增長所推動。

網絡廣告業務方面，收入106.89億元，按年增55.18%。當中社交及其他廣告收入增長69%至73.9億元，主要受益於廣告主基數擴大，而提高了微信朋友圈廣告填充率，以及移動廣告聯盟CPC增長。媒體廣告收入增長31%至32.99億元，主要由於視頻播放量增長及在自製內容內開拓創新廣告形式，帶動的騰訊視頻收入增長。

至於QQ方面，智能終端月活躍賬戶按年上升2.4%至6.941億，隨着豐富聊天功能及娛樂類內容來吸引年輕用戶，年齡為21歲或以下用戶的智能終端月活躍賬戶亦按年增長。QQ看點的日活躍賬戶超過8000萬。QQ看點優化了短視頻的推薦，從而推動視頻播放量按年增長3倍。

微信及WeChat合併月活躍賬戶則達10.4億，按年增長10.9%。

下載港交所通告原文

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。