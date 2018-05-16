港股直擊 重要通告

騰訊控股(00700)公布，截至3月底止首季盈利232.9億元(人民幣‧下同)，按年增長60.89%，勝市場預期。每股盈利2.47元。

期內，非通用會計準則應佔盈利183.13億元，按年增28.86%。經營盈利306.92億元，按年增59.26%。

騰訊首季收入735.28億元，按年增48.39%，智能手機遊戲、支付相關服務、數字內容訂購與銷售，以及社交廣告是整體收入增長的主要驅動力。

其中，增值服務業務收入468.77億元，按年增33.52%。網絡遊戲收入增長26%至287.78億元。該項增長主要受智能手機遊戲收入的增長所推動。

網絡廣告業務方面，收入106.89億元，按年增55.18%。當中社交及其他廣告收入增長69%至73.9億元，主要受益於廣告主基數擴大，而提高了微信朋友圈廣告填充率，以及移動廣告聯盟CPC增長。媒體廣告收入增長31%至32.99億元，主要由於視頻播放量增長及在自製內容內開拓創新廣告形式，帶動的騰訊視頻收入增長。

至於QQ方面，智能終端月活躍賬戶按年上升2.4%至6.941億，隨着豐富聊天功能及娛樂類內容來吸引年輕用戶，年齡為21歲或以下用戶的智能終端月活躍賬戶亦按年增長。QQ看點的日活躍賬戶超過8000萬。QQ看點優化了短視頻的推薦，從而推動視頻播放量按年增長3倍。

微信及WeChat合併月活躍賬戶則達10.4億，按年增長10.9%。