港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額131.68億元，另有約709.1萬元人民幣沽空， 大市沽空比率13.1%，為本月以來最高，較上日上升約0.3個百分點。

騰訊控股(00700)連續2天全日沽空金額居首，金額10.03億元，沽空比率8.6%。

恒生中國企業(02828)排第二，沽空金額9.91億元，沽空比率50.5%。

第三位是中國平安(02318)，沽空金額8.11億元，沽空比率26.3%。

第四位是盈富基金(02800)，沽空金額7.43億元，沽空比率71.5%。