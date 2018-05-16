港股直擊 即巿股評

美國十年期國債息率再度升穿3厘水平，隔晚美股三大指數走低。港股昨日六連升斷纜後，今早進一步下跌，補回上周五上升裂口後回穩。

恒指低開137點，報31014點，早段跌幅曾擴大至333點，見30818點全日低，回落至100天線水平(約30860點)附近。其後跌幅逐步收窄，午後更一度收復失地，倒升66點，高見31218點。恒指最終收報31110點，跌41點或0.13%，大市成交額1005.2億元。恒指兩日累跌430點。

國企指數報12440點，跌不足1點。

全日上升股份比例只有44%，下跌股份比例為56%。

藍籌股方面，騰訊(00700)收市後公布季績，今日早段低見390.6元，跌至200天線水平後回穩，收市跌0.45%，報396.2元，成交居首達117.06億元。平保(02318)繼續於廿天線爭持，收市微升0.06%，報78.95元，為成交第二大股份。蘋概股喘穩，大摩指亞洲的蘋果iPhone供應鏈相關股似過份回調，瑞聲科技(02018)尾段拉升，收市漲2.45%，報112.8元，為表現最好藍籌。另外，舜宇(02382)則升1.8%，收報152.3元。

焦點板塊

醫藥股：輪流抽高，東陽光藥(01558)急升8.2%；四環醫藥(00460)急升8.6%；另外，石四藥(02005)升6%；金斯瑞(01548)升4.3%；泰凌醫藥(01011)升一成。

教育股：繼續受追捧，多股破頂，當中以半新股最突出，澳洲成峰高教(01752)大升逾三成六；中國新華教育(02779)升近9%。睿見教育(06068)升6.5%；中教控股(00839)升逾5%。

內地消費股：內需板塊亮麗，多隻啤酒股A股急升，帶旺華潤啤酒(00291)收升4.6%。萬洲國際(00288)升2.4%；康師傅(00322)升3.5%；統一(00220)升4.3%。

濠賭股：日本最快於下月在國會通過博彩法案，澳門博彩監察協調局局長陳達夫表示，難以避免面對其他地區的競爭，強調澳門只能做好自己的工作，鞏固現有的優勢。今日濠賭股有沽壓，金沙(01928)跌1.8%，銀娛(00027)跌1.6%；永利(01128)挫4.3%，回試50天線之下，澳博(00880)跌逾3%。

焦點股份

民眾金融(00279)：昨日洗倉式大瀉超過五成，今日股價未止瀉，午後愈跌愈多，收市大跌52.8%，報0.125元，連跌11日，期內累瀉近九成，連續第二日為最大跌幅港股。

必瘦站(01830)：發盈喜，料全年度營運溢利倍增，股價今日曾升近兩成半，高見1.51元，收市僅升近一成，報1.33元。

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