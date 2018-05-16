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今日 13:50 港股直擊 即巿股評

港股午後突倒升 教育醫藥股續領風騷

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恒指中午報31116點，跌35點或0.11%，午後初段變化不大，至1時半後突見止跌回升，恒指曾升66點報31218。

國企指數倒升22點報12462。

內地股市午後轉好，上證指數最新報3188，跌3點或0.11%。

港股半日沽空金額為59.28億元，沽空比率11.29%。恒生中國企業(02828)半日沽空有6.09億元，沽空比率49.3%，最新報125.6元，無升跌。。

盈富基金(02800)半日沽空有5.89億元，沽空比率77.2%，最新報31.45元，無升跌。

騰訊(00700)收市後將公布季績，半日沽空有5.13億元，沽空比率8.8%，最新報397.4元，跌0.15%。

中國平安(02318)半日沽空有3.22億元，沽空比率24.2%，最新報79.35元，升0.57%。

憧憬中美貿易談判有成果，手機設備股及軟件股造好，舜宇(02382)午後升3.2%；瑞聲(02018)升2.4%；金蝶(00268)升逾半成。

教育股及醫藥股繼續領風騷，半新股澳洲成峰高教(01752)大升逾兩成，中國新華教育(02779)升近9%；泰凌醫藥(01011)升近一成，四環(00460)升逾8%。

個股方面，民眾金融科技(00279)第二日遭洗倉，昨日已大跌逾五成，今日午後跌幅更擴大至五成，暫時低見0.132元。

個別中資電力股表現不俗，華能國際(00902)升2.4%，其A股升逾3%。

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