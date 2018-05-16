即巿股評 港股直擊

放咗接近一星期大假，港股就由三萬邊勁抽上噚日嘅31500水平，升足1500點，打破以往阿Man出門，港股例跌慣例，今次相反係勁升，反而返港後，噚日就開始回調。隔晚美股終止八連升，港股似乎早有啟示，噚日略為高開即掉頭，亦終止六連升，顯著回吐逾300點，收報31152點，而國指則報收12440點，跌103點。今日港股低開137點，跌幅一度擴大至333點，低見30819點，幾乎完全回補上周四所遺下嘅上升裂口30809至31151點，至100日線30861點見支持，跌幅逐步收窄，半日恒指報收31116點，僅跌35點；國指則報13432點，跌8點。

美國10年期債息升穿3厘，華爾街缸邊友又起戒心，隔晚美股亦回軟，嚟緊走勢如何，要睇吓中國代表團喺美國再進行貿易談判有乜嘢消息，將會再次主導美股呢幾日市況，皆因業績期過後，又冇乜其他重要數據公布，大戶要舞高弄低個市，都係靠消息。至於港股呢邊，由29800水平反彈，至噚日最高見31500點，反彈足足1700點，再一次接近大型長方型區間頂部，暫時整個大型橫行區喺29500至32000點，月初當大市稍為跌穿29800即展開反彈，至昨日升至31500水平回調，可能呢一輪反彈浪又係咁上下。坊間唔少圖表派認為大市已升穿下降三角形頂部，港股可以大翻身，但阿Man唔係咁睇，由二月見過29200水平至今，反彈一直未試過重上32000點之上，而對上兩個月兩次反彈至31600至31800水平已掉頭，唔排除喺呢個區域已累積一大堆蟹貨，而一般散戶喺呢個區域之內無限輪迴多次，資金多已被鎖，一係就已無膽再入場，除非大戶有心投入更多資金掃貨，否則五月餘下日子，仍有可能喺呢個區間內無限輪迴。

重磅股方面，騰訊(00700)喺放榜前仍腳軟，但今早見過390.6元低位後跌幅大大收窄，之前每次QQ公布業績前跌，翌日股價必升，唔知今次會唔會又係翻版。至於其他重磅股表現平平，低位普遍有支持，尤其大笨象(00005)仍受惠回購持續及息口趨升，近日走勢確係跑贏大市，暫時又上番78元水平。至於A股入摩被納入指數嘅建行(00939)及工行(01398)等四大行，由於H股現價高過A股，北水呢幾日都係沽貨為主，沽H買A係大戶呢期做法，暫時四大行股價唔會好有睇頭。

幾時都話醫藥股要逢回吐吸納，呢個板塊確無令大家失望，板塊內股份輪流破頂，今日較為吸睛係四環醫藥(00460)，眾多醫藥股中，呢隻算係藥中之弱，今日大成交配合下急升一成似突破，估計完成圓底收集，升勢未必咁短一，唯一擔心係四環上面蟹貨重重，沽壓段段有，呢轉即管睇睇有冇本事升上2.375元阻力區，現價追貨用番今日開市價1.98元打靶，博唔博自己決定。

另一個阿Man今年至愛板塊教育股，同樣係段段有，個股輪住破頂創新高，無他嘅，上面冇蟹貨升得輕鬆，教育產業前景好，相關企業可保持高增長，當然值得睇高一線，跟醫藥股一樣唔受貿易戰影響，自然吸引資金流入當避險股。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)