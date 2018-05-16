港股直擊 即巿股評

美國十年期國債息率再度升穿3厘水平，隔晚美股三大指數走低。港股昨日六連升斷纜後，今早進一步跌破31000點水平後回穩。

恒指低開137點，報31014點，早段跌幅曾擴大至333點，見30818點半日低，回落至100天線水平(約30861點)附近。其後跌幅逐步收窄，高見31129點，跌22點。恒指中午報31116點，跌35點或0.11%，大市成交額525.16億元。

國企指數報12432點，跌8點或0.07%。

藍籌股方面，萬洲(00288)急升4%，為半日表現最好藍籌; 內房走高，華潤置地(01109)及碧桂園(02007)分別升1.66%及1.2%; 騰訊(00700)今日公布首季業績，股價跌至200天線附近回穩，半日跌0.45%; 舜宇(02382)升1.7%。

焦點板塊

醫藥股：輪流抽高，東陽光藥(01558)創逾1個月高，飆8.76%; 四環醫藥(00460)急升9.14%; 另外，石四藥(02005)及金斯瑞(01548)分別有6.58%及5.15%升幅。

水泥股：普遍造好，海螺水泥(00914)創49.95元本月高，半日升2.57%，為表現最好國指成份股。華潤水泥(01313)企穩10天線，漲1.81%; 另外，亞洲水泥(00743)及金隅(02009)分別升1.41%及2.28%。

焦點股份

必瘦站(01830)：發盈喜，料全年度營運溢利倍增，股價今早高開一成四後，曾升近兩成半，高見1.51元，半日升16.5%。

民眾金融(00279)：昨日洗倉式大瀉超過五成，今早股價未止瀉，半日大跌32.8%，報0.178元，為半日最大跌幅港股。

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