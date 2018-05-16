即巿股評 港股直擊

噚日獲兩位PR美少女Bana同Hilary食lunch，呢兩位小姐真係唔話得，山長水又遠特登走到嚟我公司樓下嘅餐廳，噚日仲大拿拿30幾度，都真係非常之唔好意思，好彩你哋個靚妝無溶到。

返到上office再開返個市嚟睇，喺2點半一到咁啱撞正恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)有上行跡象，開住個圖con call，傾到大約下晝2點50分到啦，恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)已經踩入嚴重超買嘅範圍，按住噚日朝所寫嘅「想一齊追跌嘅可以趁恒指5分鐘圖出現超買時出手」嘅話，呢個時候就應該搵隻熊仔落場，與此同時呢個鐘數走嚟入貨嘅話，一係就預咗過夜，一係就見尾市忽然跳樓嘅話就拿拿聲鬆手。到最後見到3點半恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)再次上返超買範圍，但點數上無乜點變，開始諗住「算吧啦」嘅時候，就係呢半個鐘之內恒指跌幅有加速嘅情況，呢個時候得三樣嘢可以做：一，如果呢個位你隻熊仔已經為你帶你滿意嘅賺幅，一個字：閃；二，如果只係打個和或者輸少啲但而你係有能力負擔得到個total loss同心臟健康嘅話，揸過夜；三，呢個就要視乎你幾大注啦，如果你放一半都夠食嘅話，咁就放一半，留返一半放紙鳶啦！

依家10點11分，恒指開咗市半個鐘有多，今朝見一個下跌裂口出嚟，到依家係30800點附近似有喘定跡象，無他嘅，因為恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)由噚日開始搶低到依家，%K線同%D線都得個單位數，做人嘅嘢，唔駛咁盡，若然手執熊仔嘅呢啲位好走啦！

不過，今日個焦點並唔係大市，而係企鵝(00700)，基於市場似乎落重注買騰訊今日出業績之後就見光死，所以噚日有位讀者Alex係微博留言問係咪應該沽騰訊，而我嘅建議係：今日追都仲得，因為按照騰訊過往公布業績都係喺收市後，所以仲有時間。

唔理佢份成績表會點，單用返《輪證贏家》以往用圖表嘅方式嚟睇騰訊。日線圖上騰訊早前完成一個「小圓頂」，噚日一支大陰燭下行，400蚊再次失守，400蚊呢個位似乎變得無意思。由「小圓頂」開始計見日線圖上嘅SlowSTC(14,3)%K線跌穿%D線，MACD有出現「雙熊」之嫌。

依家10點32分，如果用騰訊最近一年嘅走勢拉個黃金比率(Finbonacci)出嚟，高位係今年1月29日476.6元，低位係上年7月5日260.4元，喺0.382呢個水平就大約係394元[476.6-(476.6-260.4)*0.382]=394，無錯，以騰訊現價392.4計呢個位已經跌穿咗啦，亦唔係第一次跌穿，再下一個水平就會係0.5，大約係368.5元[476.6-(476.6-260.4)*0.5]=368.5，出奇地又係250天線(366.83元)附近，係咪真係插得咁深？今日未必會囉，不過騰訊熊(59332)，收回價432.8元，同現價有約10.24%差距，夠安全。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；微博：Gladyshan