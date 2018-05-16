隔晚美股向下，美國十年期國債息率再度升穿3厘水平，道指收跌193點，報24706點，結束八連漲。港股今早低開過百點。
恒指低開137點，報31014，國企指數低開61點，報12379。
騰訊(00700)今日公布季績，昨日股價收跌3.4%，再度破穿400元，今早輕微高開0.6元，報398.6元。
滙控(00005)平開，報77.95元。
建行(00939)低開近1%，報8.19元。
新地(00016)以近252億元投得最新啟德地皮，股價低開0.8%，報128元。
隔晚美股向下，美國十年期國債息率再度升穿3厘水平，道指收跌193點，報24706點，結束八連漲。港股今早低開過百點。
恒指低開137點，報31014，國企指數低開61點，報12379。
騰訊(00700)今日公布季績，昨日股價收跌3.4%，再度破穿400元，今早輕微高開0.6元，報398.6元。
滙控(00005)平開，報77.95元。
建行(00939)低開近1%，報8.19元。
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