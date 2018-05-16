港股直擊 即巿股評

港股六連升斷纜，市場料再聚焦美國債息抽升，另外股王騰訊(00700)今日公布季度業績，表現好壞將直接影響大市表現。

隔晚美股遭遇股債雙殺，道指收跌193點或0.78%，報24706點，結束八連升。納指跌0.81%，報7351點；標普500指數跌0.68%，報2711點。美國10年期國債收益率再次突破3厘並創下2011年以來新高。美滙指數刷新去年底以來新高。黃金期貨跌超2%。

美國公布4月零售收入增長0.3%、紐約地區製造業指數攀升，數據公布後，美國10年期國債收益率一度攀升至3.06%，創2011年以來新高。ICE美滙指數上升近0.8%，報93.28點，刷新去年底以來新高。

中美貿易緊張態勢進一步趨於緩和。美國白宮經濟顧問庫德洛表示，良好的中美關係將導致貿易協定的達成。中興通訊是執法問題，與貿易問題無關。中美雙方都應嘗試降低貿易壁壘。美國財長姆努欽正尋求與中國就貿易問題達成協議。

個別中概股表現波動，唯品會(VIPS)大跌兩成，淨利潤連續4個季度負增長。迅雷亦在季績公布後急跌9.3%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報78.8元，較本港上日收市升0.85元；騰訊(00700)ADR收報395.33元，跌2.67元；國壽(02628)ADR收報22.22元，跌0.33元。原油期貨價格升至三年半高位，「三桶油」則個別走，中海油(00883)ADR收報14.07元，升3仙；中石油(00857)ADR收報6.12元，跌3仙；中石化(00386)ADR收報8.09元，升1仙。電訊股方面， 中移動(00941)ADR收報74.65元，跌4仙；聯通(00762)ADR收報10.99元，跌9仙。

ADR港股比例指數報31026，較周二恒指收市跌125點或0.4%。港股連升6日後，昨日無力延續升勢，收市回吐389點或1.2%，收報31152點。不過10天線正升穿50天線，有望出現「小黃金交叉」，若於未來數天仍能維持，將有利於恒指後市發展。短期支持參考5月11日上升裂口底部的30851點水平。

政府推出的啟德第1F區1號商住地，由新地(00016)以251.61億元中標，每方呎樓面價17776元，中標價接近市場預期上限，以總額計成為新地王。留意今日地產股表現。

焦點股份

騰訊：昨日股價收跌3.4%，收報398元，再度下破400港元，為3月28日以來最大單日跌幅。騰訊將於今日(16日)公布首季業績，綜合十多家券商預測，按非通用會計準則(non-GAAP)計算，料騰訊今年首季純利介乎161.2億至203億人民幣，按年增長13.4%至增加42.9%，中位數約為185.45億元人民幣，按年增長三成。高盛日前維持騰訊「買入」評級，目標價535元不變，預計首季收入按年增長48%至731億元人民幣；non-GAAP盈利按年升43%至203億元人民幣。花旗則預期騰訊期內總收入按年增長39.5%至691億元人民幣，non-GAAP盈利增23.3%至161億元人民幣，均略低於市場預測。

必瘦站(01830)：發盈喜，預計3月止財政年度之營運利潤將較2017年度大幅增加超過100%，主要由於顧客平均消費增加；利潤率因成本控制行之有效而有所增加；及出售可供出售金融資產的收益。

衍生集團(06893)：發盈警，預期截至3月底止年度，將由盈轉虧，主要因為可供出售投資的股價，錄得重大下跌，產生非現金會計減值虧損約1630萬元。

九興控股(01836)：公司公布客戶Rockport在美國申請破產保護，目前結欠的應收貿易賬款約1030萬美元。公司現正就收回有關賬款，及繼續向該客戶提供產品的保護，尋求法律意見，公司已就有關信貸風險投保，預期部分應收賬款可以自保險取回，但仍然可能對業績造成影響。

中金公司(03908)：公布按中國會計準則，首季盈利7億1156萬元人民幣，按年增長七成八。

今日有兩家新股上市，內地功能針織面料供應商--智紡國際(08521)輝立場暗盤收市報0.63元，較招股價0.58元，高出8.6%。馬來西亞民營教育服務供應商--皇岦國際(08105) 暗盤價亦上升，據耀才資料，暗盤收報0.465元，較招股價0.4元高出一成六。