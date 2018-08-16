港股直擊

期指周一延續近日的強勢，高開260點後，升幅逐步擴大，並曾高見31475點，最終全日仍以接近高位收市，收報31456點，升362點。期指連升五日，累漲近1900點後，昨天終出現顯著回吐，期指低開12點後，全日走勢反覆向下，即使曾出現反彈，惟力度不大，至尾市跌勢進一步加劇，跌穿31100點的關口，最終全日大跌468點，收報30990點。兩日大市成交略為回升，日均成交約1060億元。

端視騰訊業績及美滙走向

外圍近日接連出現利好消息，首先，美國總統特朗普於上周日釋出善意，表明美國商務部正努力希望能幫助中興(00763)盡快恢復業務；此外，中方代表、國務院副總理劉鶴已落實應邀出訪美國，就兩國經貿問題進行磋商。市場預期，是次雙方會面達成共識的機會提高，因而降低市場對中美貿易戰相關的憂慮；另一方面，A股終於「入摩」，MSCI正式公布將增加234隻中國A股，有關變動將於5月31日後生效，是次調整有助A股未來的走勢；受上述利好因素帶動下，港股近日已表現強勢。雖然市場氣氛有好轉，不過筆者還是建議各位要存有一定戒心，小心出現反高潮，因為外圍仍存在多個重要的不確定性因素。如筆者一直所言，以特朗普的反覆行事作風，一日未有確實的協議，中美貿易戰仍會持續；另外，股王騰訊(00700)即將派發成績表，若業績未如預期理想，騰訊有機會出現急跌；同時，美滙及美債近日似有再上行的跡象；因此需提防近日走勢或彈完即散，暫時還未是再展大升浪的時候。

技術方面，期指雖然於周一收市突破31151點的重要阻力，惟昨天已出現顯著回吐，如今明兩日大市未能突破31475點的周一高位，是次升勢便很可能只是反彈，甚至或在31456點便已結束，周一的高位可視為假突破，之後期指相信便要重回29800至31151點區間內運行，再待下一輪新的方向，而之後的29580點支持位將不容有失；相反，如期指能於今明兩日成功突破31475點的話，期指短時間內便再有力向上衝，並挑戰前高位的30205點重要阻力，如期指連30205點的中期重要阻力也能成功突破，大市新升浪已可確立，期指之後便要再試歷史高位33516點。不過以昨日收市出現大陰燭來看，短時間內將回補周一的上升裂口及跌穿31151點以下，筆者認為，是次後反彈已見頂的機會仍較高。

策略方面，暫時持有Long Call倉的投資者可以收市跌穿上升裂口的頂部30700點作平倉參考。而未有倉的投資者，則建議可待期指當日收市價跌穿保歷加通道中軸，且再待翌日開市後期指若再跌穿上一日的最低位及開市15分鐘低位，可考慮小注開倉造即月Long Put，行使價選價外400至600點；相反，如期指之後能升到31900至32000點水平，亦可小注開即月價外400至600點的Long Put，博之後未能突破中期的重要阻力位置而出現轉向。