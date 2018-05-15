即巿股評 港股直擊

海港企業(00051)今日抽升7.2%，報16.3元創逾十年新高。集團現時控股股東為九倉置業(01997)，近年表明將退出內地市場，重新聚焦本港。

海港企業去年核心盈利按年升69%，內地蘇州時代上城項目貢獻當中76%。不過集團現時內地只剩兩個物業項目，尚未確認入賬發展物業銷售額減少至6億元人民幣。至於商業項目蘇州國際金融中心及當中的蘇州尼依格羅酒店要到2019年起分階段落成；而常州馬哥孛羅酒店經營環境則相當困難。

集團未來重點的香港業務方面，現時主要有兩家酒店，包括：年頭開幕、由美利大廈改建的The Murray和尖沙咀馬哥孛羅香港酒店。

九置主席吳天海早前表示，The Murray首季入住率理想，不過預計今年未必可以轉虧為盈。至於馬哥孛羅香港，去年因進行外牆維修而令表現落後同行，而且酒店開始老化需要龐大資本開支。所以兩家酒店今年未必能坐本港旅遊及零售業之強勢順風車。

雖然海港企業去年表現亮麗，但現金流已連續兩年見負數，公布去年業績時亦已預期，2018年盈利將遠為遜色，資本項目將繼續消耗現金，股息亦會受到影響。

海港企業明顯處重新部署的轉型期，暫時可能告別穩定收息的形態。至於近期股價走高，除了九置表現強勁，還有一個無限輪迴的私有化因素，九置暫時未動聲色。海港企業每股資產淨值達24.76元，今日收市價較NAV折讓34.2%，此角度看相當吸引。

短線而言，14天RSI超過90，勢必整固，14元至15元間的成交密集區是較理想入場位置，留意今年派息勢少於去年，股份防守性減弱亦增加坐貨成本。

陳鎮強

信報投資研究部

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